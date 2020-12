Leasebedrijven incasseren miljoenen aan belastinggeld door oude diesels aan het buitenland te verkopen

videoOude, vervuilende auto’s gaan massaal naar het buitenland, vooral Oost-Europa. Tweedehands diesels zijn in Nederland bijna niet meer te verkopen. De export kost de schatkist honderden miljoenen, blijkt uit onderzoek van deze site.

Nederland neemt afscheid van de diesel door stengere milieueisen en fors hogere motorrijtuigenbelasting. De vervuilende auto’s gaan massaal de grens over, vooral richting Oost-Europa. Vooral diesel-occasions zijn in Nederland bijna onverkoopbaar, of de particuliere verkoper moet genoegen nemen met een laag bod van de Nederlandse handel.

Oost-Europese handelaren bieden particulieren meer, maar schuimen ook de Nederlandse handelsbedrijven af, op zoek naar geschikte auto’s. Voor diesels geldt dat er in 2019 tienduizenden voertuigen naar Oost-Europa gingen, zo blijkt uit cijfers die onderzoeksredactie Het Schone Oosten heeft opgevraagd. Er is sprake van een stijgende lijn sinds 2015.

Het zijn vooral leasemaatschappijen die diesels exporteren. Ook zij kunnen hun deze auto’s nauwelijks in Nederland kwijt. Ze incasseren jaarlijks miljoenen euro’s van de Belastingdienst, wanneer ze auto’s naar het buitenland exporteren. In 2019 werd ruim 230 miljoen euro teruggegeven aan eigenaren van geëxporteerde auto’s.

Ook wie zelf zijn auto binnen Europa naar het buitenland exporteert, kan een deel van de aan de Staat betaalde belasting op personenauto’s en motorvoertuigen (bpm) terugkrijgen. Daar is een rekenmodel voor, waarbij het van de Belastingdienst terug te ontvangen bedrag voor een auto uit 2006 een paar tientjes is, maar voor een glimmende vijf jaar jonge leaseauto kan het bedrag oplopen tot duizenden euro’s.

„Die bpm maakt export interessant voor handelaren”, zegt Noah Smidstra van het Hengelose Auto Vendi, een dienstverlener bij de verkoop van auto’s. Leasebedrijven profiteren meer van de regeling omdat de hoogte van de teruggaaf afhankelijk is van de leeftijd van de auto. Die is bij leaseauto’s vaak tussen de 4 en 5 jaar, bij particulieren tussen de 10 en 15 jaar.

Dat de bpm pas terugbetaald wordt wanneer er een bewijs wordt overlegd dat het kenteken inderdaad op naam staat in het buitenland – een zogenaamde ‘duurzame EER registratie’ – hoeft geen probleem te zijn.

Sluiproute via Duitsland

Daar zijn adressen voor”, zegt Smidstra. Er blijkt een sluiproute via Duitsland. Op het internet is bijvoorbeeld voor 135 euro een Kraftfahrzeugbrief te koop, die aan de belastingdienst overhandigd kan worden.

„Ook grote volumes kunnen wij probleemloos voor u afhandelen. Wij leveren kentekendocumenten altijd per DHL of koerier. Wanneer u bij ons een Kfz-Brief bestelt, dan wordt deze normaliter binnen 48 uur geleverd”, staat bijvoorbeeld op de website van dienstverlener VDS Auto Export. Dit bedrijf biedt ook pakketten aan, waarbij het alles afhandelt. Inclusief het incasseren en uitbetalen van de bpm-teruggave.

Strengere controle

Een woordvoerder van de Belastingdienst zegt dat de dienst de controle op het exporteren en registreren van een auto naar een en hetzelfde EU-land vanaf volgend jaar intensiveert. „Dit moet de ongewenste praktijk tegengaan dat Nederlandse exporteurs in grote getale auto’s op een Duits kenteken zetten, om deze vervolgens vanuit Nederland rechtstreeks naar een ander EU-land te exporteren en de bpm terug te vragen bij de Nederlandse fiscus.”

De Belastingdienst zegt documenten te kunnen opvragen waaruit de fysieke overbrenging van het voertuig blijkt. Zo kan gecontroleerd worden of aan de voorwaarden voor teruggaaf voldaan wordt. „Binnenkort verschijnt op de website van de Belastingdienst ook een nieuw teruggaafformulier. Met de autobranche is uitvoerig gesproken over deze aanstaande wijziging.”

Export beste manier om te verkopen

Dat de stijging van de export vooral een gevolg is van leaseauto’s die op de markt komen, blijkt ook uit het Nationaal Occasion Onderzoek van automotive-dienstverlener VWE. „Er komen vaak zulke grote aantallen vergelijkbare auto’s terug vanuit lease, dat export voor een deel van die auto’s de beste manier is om deze snel tegen een goede prijs te verkopen”, staat in het onderzoek.

Een grote jongen als de internationale occasionveiling Adesa, eigendom van het Amerikaanse KAR Auction Services, zet in Nederland tienduizenden auto’s per jaar om. De veiling is alleen toegankelijk voor autohandelaren.

Volledig scherm Occasions van een leasebedrijf. © Siebe Swart