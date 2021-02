Leeuw overleeft het nieuwe merklogo van Peugeot

De nieuwe CEO van Peugeot heeft haar bureau amper ingeruimd of ze mag al een nieuwe identiteit voor het 210 jaar oude merk onthullen. Linda Jackson, die van 2014 tot een jaar geleden aan het roer stond van concerngenoot Citroën, hield zich tijdens haar overbruggingsjaar bij PSA bezig met een onderzoek naar het onderscheiden van de verschillende merken binnen het concern. ,,Peugeot klimt hoger in de markt en daar hoort een andere identiteit bij”, verklaart Jackson het nieuwe logo dat binnenkort de auto's zal sieren.

Zij vertelt dat Peugeot de afgelopen tien jaar heeft getimmerd aan een trede hoger in de markt: ,,Nu stapt Peugeot uit de club van generalisten met als doel een inventief en begeerlijk premiummerk te worden.” Het nieuwe logo is daar het symbool van, doordat het, zo verklaart Jackson, in één beeld de historie, het heden én de toekomst van Peugeot samenvat. Designbaas Matthias Hossain licht het verder toe: ,,Een wapenschild is altijd een symbool van eenheid geweest. Zowel multicultureel als internationaal. Het staat voor trots, saamhorigheid en bescherming. Peugeot gebruikte het eerder en zo vormt het de verbinding tussen ons verleden en onze toekomstplannen. En de leeuw is altijd gebleven, want hij staat voor kracht, macht en zekerheid.”

Showrooms

‘Quality Time’ is Jacksons stokpaardje tijdens de onthulling. Reizen per Peugeot moet dat meer in zich krijgen, maar ook alles er omheen. Daarom heeft Peugeot ook een nieuwe site, die een stuk intuïtiever en functioneler is dan tot nu toe. De showrooms krijgen ook een transformatie, zodat het verblijf aangenamer wordt. Tijd is de laatste jaren steeds schaarser geworden in een mensenleven, dus moet de tijd die de mens met Peugeot doorbrengt, ‘kwali-tijd’ worden, stelt Jackson.

Het nieuwe logo komt niet helemaal uit de lucht vallen. Het prijkte al op de E-Legend Concept en september vorig jaar betrapten we het op het stuur van een gecamoufleerde 308. Dat model wordt komende maand onthuld en is dan ook het eerste productiemodel dat het nieuwe logo draagt.

Om alle vernieuwingen wereldkundig te maken, start Peugeot per direct een mondiale campagne met als motto ‘Les Lions d’Aujourd’hui’ of, buiten het Franse taalgebied, ‘Lions of our Time’. Daarbij hoort natuurlijk een reclamespotje waarin vooral heel veel mooie, hippe mensen ‘shinen’ in ‘urban’ situaties.

Volledig scherm Ook de dealerbedrijven moeten eraan geloven © Stellantis