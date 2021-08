Len en Claudia zijn dol op hun Harlekin, maar niet iedereen snapt dat: ‘Komt-ie van de sloop of zo?’

Len en Claudia, beiden 26 jaar, beiden Dordtenaren. Claudia woont in Sliedrecht, Len nóg in Dordrecht. Het stel heeft drie auto's. Sinds september vorig jaar is de Harlekin toegevoegd aan hun collectie. Dit is zonder twijfel hun meest opvallende auto. Claudia: ,,Men begrijpt het vaak niet. Dan vragen ze ons of we 'm van de sloop hebben gehaald, of ze denken dat we geen geld hebben om 'm te laten spuiten. Onbegrip heerst er vaak.’’