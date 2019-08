Let op: linkerbaan voor meeste auto’s verboden terrein bij wegwerkzaamheden Duitsland

De linkerbaan is namelijk alleen toegankelijk voor voertuigen met een breedte van minder dan twee meter. Dat staat ook aangegeven op de verkeersborden voorafgaand aan de wegwerkzaamheden. En veel Nederlanders weten niet dat ongeveer zeven op de tien nieuwe auto's breder is dan twee meter. Dat komt doordat er wordt gemeten van buitenspiegel tot buitenspiegel.



Het misverstand kan ontstaan doordat veel automerken de breedte van de auto opgeven zonder de buitenspiegels mee te tellen. Inclusief spiegels is ongeveer 70 procent van alle nieuw geregistreerde auto’s breder dan twee meter. Daarmee is het voor bijna alle auto's vanaf de klasse van de Audi A4, Mercedes C-Klasse en Ford Mondeo verboden om op de linkerbaan te rijden, schrijven Duitse media zoals Auto Medienportal op basis van een tip van het Goslar Institut. Maar in veel gevallen is zelfs een VW Golf al te breed.



Het boetegeld is met 20 euro niet gigantisch hoog, maar bij een ongeval kan de verzekeringsdekking wel worden ingeperkt, schrijft de website. Een deel van de aansprakelijkheid kan daardoor bij de overtreder komen te liggen, ook al wordt het ongeval door een derde veroorzaakt.



Daarom adviseren experts automobilisten om precies de breedte van hun eigen voertuig te achterhalen. Daarbij volstaat het dus niet om in de voertuigdocumenten kijken, omdat ook hierin meestal alleen de breedte zonder spiegels wordt vermeld. Zelf opmeten is het beste, aldus de website.