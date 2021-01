Lezers Marleen en René reden 6 maanden (en voor het eerst) elektrisch: ‘Retourtje Plopsaland werd uitdaging’

VIDEO / LEZERSTESTZes maanden lang reden ze - voor het eerst in hun leven - in een elektrische Hyundai, als gasttesters van onze autoredactie. Na een ongekend uitgebreide praktijktest vellen ze nu hun eindoordeel: lezers Marleen van Luik over ‘haar’ Ioniq Electric en René Groeneveld over ‘zijn’ elektrische Kona.

Na een ontdekkingstocht van een half jaar met hun elektrische auto melden Marleen en René zich met ietwat beteuterde blikken bij de importeur van Hyundai in Sassenheim. Geen zorgen: de auto’s hebben geen schade en zijn weer keurig schoon, maar het afscheid van hun testauto’s valt onze lezers zwaar, zo bekent Marleen terwijl ze de kinderstoeltjes uit de blauwe Ioniq Electric tilt. ,,Ja, ik heb wel echt genoten van deze auto de afgelopen tijd. Helemaal perfect is hij niet, maar de overstap op elektrisch rijden is me erg goed bevallen. Dit had van mij nóg wel een jaartje mogen duren.”

Volledig scherm Marleen van Luik en de kinderen Steef en Raaf met de Hyundai Ioniq Electric (links) en René Groeneveld met zijn vrouw Annemarie en kinderen bij de Hyundai Kona Electric. Als gasttesters van onze autoredactie testten zij deze elektrisch auto's een half jaar lang © Bart Hoogveld

Testrijder René informeerde op zijn beurt halverwege de testperiode zelfs of hij de Kona definitief mocht overnemen. ,,Ik heb dat serieus overwogen inderdaad. Het rijdt superfijn en ik was echt wel onder de indruk, maar uiteindelijk hebben we die plannen niet doorgezet omdat ik een nieuwe baan heb en veel minder ga rijden. Maar aan de auto lag het niet!”

Volledig scherm Marleen, moeder van drie jongens, aan de slag in de Hyundai Ioniq Electric. 'Hij rijdt heel smooth, maar een ideale gezinsauto is het niet'. © Bart Hoogveld

Unieke test

Dit hele avontuur begon in de lente van 2020 met een oproep voor een unieke autotest uit naam van deze krant. Uiteindelijk werden deze twee lezers uitverkoren om de elektrische modellen van Hyundai een half jaar te testen in hun eigen, veeleisende gezinssituatie. De Delftse Marleen (40) voedt haar drie bijzonder energieke pleegzoontjes Raaf, Steef en Daan op terwijl ze een stichting runt voor pleeggezinnen; met veel korte ritjes en familie-uitjes was zij de ideale kandidaat om de Ioniq Electric te testen.

Alphenaar René (48, getrouwd met Annemarie en vader van twee) werd aan de Kona Electric gekoppeld vanwege het hoge aantal kilometers dat hij dagelijks reed. ,,Van en naar mijn vorige werk in Nijmegen legde ik dagelijks 228 kilometer af. Daarom staat de kilometerstand van de Kona al bijna over de 32.000. Sinds kort werk ik echter bij een nieuwe werkgever die maar een kwartiertje van mijn huis vandaan is. Voor die ritjes vonden wij het niet nodig om nu in een nieuwe elektrische auto te investeren.”

Volledig scherm René was een echte kilometervreter tijdens zijn testperiode. 'Van Alphen naar Nijmegen en terug gaat prima, maar dan is de reserve wel op...' © Bart Hoogveld

Kilometers vreten

Over de kilometers gesproken: zowel René als Marleen kwam over het algemeen goed uit met de actieradius, ofwel het aantal af te leggen kilometers per laadbeurt, van de auto’s. ,,Persoonlijk had ik het grote voordeel dat ik elke dag op de zaak kon laden, waardoor mijn woon-werkverkeer eigenlijk geen problemen opleverde”, aldus René. ,,Nu redt de Kona ook aardig wat kilometers (rond de 400 in de praktijk, afhankelijk van de omstandigheden, red.) dus dat is een voordeel, maar voor mijn gevoel is een elektrische auto niet ideaal als je vaak spontane ritjes maakt. Heen en weer naar mijn werk ging prima, maar als je geen eigen laadpunt thuis hebt moet je toch meer plannen dan prettig is.”

Vanwege de vele beschikbare laadpalen in haar buurt liep Marleen nauwelijks tegen laadproblemen aan. ,,Eigenlijk was er altijd wel eentje vrij als ik moest laden, en omdat ik veel in de regio onderweg ben hoefde de Ioniq niet elke dag aan de stekker. Eens in de vier à vijf dagen is voldoende, dat is erg prettig.”

Lastiger wordt het zodra je wat verder wilt met je gezin, vervolgt Marleen. ,,Zo was ons retourtje naar Plopsaland Coevorden al met al een flinke uitdaging. Vanaf Delft is dat enkele reis zo’n 220 kilometer rijden en die dag haalde de Hyundai dat net niet. Dus moesten we onderweg al even stoppen. Bovendien kwam ik erachter dat pretparken nog altijd slecht zijn voorbereid op bezoekers die elektrisch rijden: eenmaal aangekomen was er geen laadpaal beschikbaar, dus moesten we ter plekke improviseren. Bij dat soort problemen had ik met onze vorige Toyota Corolla Verso nog nooit stilgestaan, kan ik je vertellen.”

Volledig scherm Marleen met haar 'haar op zolder', zoals ze dat zelf zegt. Voor langere bestuurders houdt de hoofdtruimte in de gestroomlijnde Hyundai Ioniq Electric niet echt over. © Bart Hoogveld

Ruimte

Door hun grondige praktijktest hebben Marleen en René vastgesteld hoe goed de Kona en Ioniq scoren als gezinsauto’s. ,,Op dat vlak vind ik ‘onze blauwe vriend’ best goed”, zegt Marleen over de Ioniq. ,,Maar je loopt toch wel tegen wat kleine dingen aan in de praktijk. De bagageruimte is bijvoorbeeld lekker ruim, maar vanwege het lage dak kun je hogere spullen lastig kwijt. Voor de attributen die ik vervoer voor mijn stichting heb ik dat wel nodig.”

Bovendien is de lage daklijn niet heel fijn als je, zoals Marleen zegt, je haar vaak ‘op zolder hebt’. ,,Kijk maar: als ik rechtop achter het stuur ga zitten met mijn 1.82 meter, schuurt m’n knot tegen het hemeltje. Op de achterbank is het ook wat smal met drie jongens in kinderzitjes: dat is misschien ook wel de grootste uitdaging voor een auto, maar je hebt af en toe best wat acrobatiek nodig om de gordels vast te maken.”

Ook René zet zogezegd wat ruimtelijke punten op de agenda. ,,De Kona oogt groter dan hij is: met name op de achterbank kom je al snel in de knel met kinderzitjes. Wij vervoeren twee zitjes voor onze dochter en zoon en eentje daarvan past niet achter mij wanneer ik achter het stuur zit. Rechts gaat het net, mits de voorpassagier genoeg naar voren gaat. Ook de bagageruimte is niet superruim voor een gezin: met een kinderwagen zit het al vrij vol. Maar ik moet daarbij wel zeggen: de beperkte ruimte is één van de weinige klachten die we hebben over de Kona Electric want verder rijdt het als een dolle.”

Volledig scherm De ultieme praktijktest: Marleen en haar twee zoontjes Steef (R) en Raaf testten de Hyundai Ioniq Electric zes maanden lang samen met de autoredactie van deze krant. © Bart Hoogveld

Soepel en snel

Met name de kracht in de Kona zorgt voor een glimlach op René’s gezicht. ,,Zeker in de Sport-stand heeft hij zelfs iets te veel vermogen voor de voorwielen, dan krijgt de tractiecontrole het best druk. Maar het gemak waarmee hij versnelt, is echt mooi en dat rijdt comfortabel. Niet in de laatste plaats omdat er hele goede stoelen in zitten: ik heb in andere auto’s regelmatig last van mijn rug gehad, maar in deze auto niet en dat heeft me positief verbaasd.” Om er lachend aan toe te voegen dat hij het jammer vindt dat de auto elektronisch begrensd is: ,,Bij 178 kilometer per uur hield het ineens op!”

Marleen heeft de topsnelheid niet uitgeprobeerd, maar vindt wel dat de Ioniq ‘onwijs lekker rijdt’. ,,Ik ben niet zo van de techniek maar heb altijd benzineauto’s gereden en daarmee vergeleken is dit veel fijner. Het rijdt echt zo ‘smooth’, de manier waarop je heel soepel optrekt en over de weg zoeft geeft een beetje een vliegtuiggevoel. En je bent vaak als eerste weg bij een verkeerslicht, dat vind ik toch ook wel leuk. Al met al zou ik de overstap naar een elektrische auto absoluut aanraden, het past met een beetje plannen prima in ons gezinsleven, het rijdt ontzettend fijn en – wat mij betreft het grootste voordeel – je hoeft nooit meer te tanken!”

Volledig scherm René over de kofferbak van de Kona Electric: 'Een ideale auto met veel pit en goede stoelen, maar met een kinderwagen is het hier al snel vol'. © Bart Hoogveld

Volledig scherm Zelf zou ze dat zilvergrijze paneel een ander kleurtje geven, maar gasttester Marleen kreeg veel complimentjes over 'haar' Hyundai Ioniq Electric. © Bart Hoogveld

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.