Lichtgevende grille: de BMW X6 kon dus nog extravaganter

BMW heeft ervoor gekozen om bij de nieuwe generatie X6 het toch al redelijk extravagante uiterlijk van dit model nog iets dikker aan te zetten. Het recept is vergelijkbaar met dat van de eerste generatie van elf jaar geleden: de daklijn werd lager dan bij de X5, de neus kijkt bozer en het dak loopt schuiner af richting de achterkant. Toch dacht BMW dat het nog wel wat opvallender kon allemaal.

En dus rust BMW de X6 tegen meerprijs uit met een verlichte grille – een vinding die ze zelf ‘Iconic Glow’ noemen. In de neus zit in dat geval led-verlichting verstopt, waardoor de grille oplicht als een kerstboom zodra je de auto opent of afsluit. Dit is de eerste BMW waarbij dit mogelijk is. Ook tijdens het rijden kunnen en mogen de leds branden. De grilledelen zijn overigens gehomologeerd als onderdeel van de koplampen, want anders mocht de verlichting niet in de neus geplaatst worden.

Volledig scherm BMW X6 © BMW

De X6 is mateloos populair, want sinds 2008 zijn er al meer dan 450.000 exemplaren van verkocht. Niet slecht voor een sportiever gelijnde, maar minder ruime en daardoor minder praktischer versie van de X5 waarvoor je extra moet betalen. De X6 is inmiddels alweer toe aan zijn derde generatie en de afgelopen jaren kwamen merken als Audi, Porsche en Mercedes eveneens met vergelijkbare modellen op de markt, die het ook zeer goed doen qua verkopen.

De X6 heeft wel weer een echt eigen gezicht gekregen, net als de eerste generatie. Dit in tegenstelling tot de tweede generatie, die eigenlijk alleen een X5 was met aflopende daklijn. De auto biedt nog steeds plaats aan vijf personen en je levert slechts 65 liter aan bagageruimte in ten opzichte van de X5. Daardoor kun je nog steeds voor 580 liter aan spullen vervoeren in deze BMW.

Volledig scherm BMW X6 © BMW

De kofferruimte groeit naar 1.525 liter wanneer de achterbank wordt neerklapt. Nieuw is de mogelijkheid om de X6 uit te rusten met een off-road pakket. Daarmee krijgt de BMW niet alleen een stoerder uiterlijk, maar krijg je ook extra grondspeling, specifieke rijmodi voor het vierwielaandrijvingssysteem en banden met meer grip en bodembeschermplaten.

Een andere handige optie voor de BMW X6 is een vinding die ze ‘Laserlight’ noemen. Dit systeem werkt met leds die extreem sterk zijn en zodoende tot 600 meter ver kunnen schijnen, terwijl de X6 in staat is om de verlichtingsstraal heel precies te richten. Zo kan Laserlight tegenliggers of voetgangers laten oplichten in het donker zonder ze te verblinden, terwijl de lengte en de breedte van de lichtbundel constant aanpasbaar is.

Volledig scherm BMW X6 © BMW

Vanaf de introductie levert BMW de X6 met keuze uit twee diesel- en twee benzinemotoren. De minst sterke diesel is de xDrive30d die een vermogen van 265 pk haalt, terwijl de M50d met maar liefst vier turbo’s 400 pk sterk is. Bij de benzinemotoren is er keuze uit de 340 pk sterke xDrive40i en de M50i. Die laatste krijgt een 4,4 liter V8-motor met 530 pk en dat was de versie waarmee gereden kon worden. Dankzij zijn koppel van 750 Newtonmeter heeft dit blok nauwelijks moeite met de 2.235 kilo wegende M50i. Wanneer de kleppen in het uitlaatsysteem op staan, word je bovendien getrakteerd op een zeer sportief geluid, inclusief harde knallen bij het loslaten van het gaspedaal.

De BMW X6 is mede dankzij dit motorblok een van de meest dynamische SUV’s ooit gebouwd. In de bochten voel je weliswaar het gewicht van de auto, maar toch weet de auto zich goed te redden in bochtige omstandigheden, zeker wanneer alle instellingen op standje oorlog worden gezet. Het leukste van de X6 is dat deze vierwielaangedreven auto rijdt alsof ‘ie uitsluitend achterwielaandrijving heeft. Onze testauto had bovendien onder meer luchtvering, vierwielsturing en actieve stabilisatoren om bijna onvoorstelbare bochtsnelheden te kunnen halen.

Volledig scherm BMW X6 © BMW

De BMW X6 is desondanks iets minder dynamisch dan de Cayenne coupé. Qua sportiviteit zit ‘ie op het niveau van de Audi Q8 en dat is sportief genoeg voor de meeste automobilisten. Keerzijde van al die sportiviteit is dat de auto ook nog relatief hard blijft aanvoelen wanneer je dat niet wilt. De kans bestaat daarmee dat je je gaat ergeren aan het onderstel dat maar niet comfortabel worden wil. Voor liefhebbers van sportief rijden is het echter een zegen. De nieuwe BMW X6 staat vanaf december bij de Nederlandse dealers en is te koop vanaf 147.171 euro.