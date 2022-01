Liefhebbers in rouw na het zien van gecrashte Ferrari Enzo: ‘Een pronkstuk van zo’n 2 miljoen euro’

Uber-klant krijgt rekening van 600 dollar na negen uur in horrorfile

Een man uit Virginia heeft na veel moeite de 600 dollar terugbetaald gekregen die hem in rekening was gebracht voor een Uber-rit. De man en de chauffeur kwamen tijdens een sneeuwstorm vast te zitten in een kilometerslange verkeersopstopping in Virginia.

9 januari