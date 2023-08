Maak deze acht fouten met je autogordel niet

De autogordel heeft sinds de jaren zestig vermoedelijk al miljoenen levens gered. Het Amerikaanse automerk Ford introduceerde in 1956 een auto met gordels. Dat was nog een klassieke lage gordel. Twee jaar later was de Saab 93 de eerste auto die standaard met gordels uitgerust was. In 1959 ontwikkelde Volvo de driepuntsautogordel, het type dat nog steeds gebruikt wordt. Sindsdien is de autogordel steeds meer gemeengoed geworden. In de jaren zeventig werd de veiligheidsgordel verplicht in Nederland.

De airbag, die de laatste jaren ook standaard is in bijna alle auto’s, is geen vervanging van de veiligheidsgordel, maar een aanvulling. De airbag is gemaakt voor de inzittenden die vastgegespt zitten, want zonder gordel kan je langs de airbag schieten en je kunt zelfs gewond raken door de airbag. Er zijn enkele fouten die je kunt vermijden rond het dragen van de riem:

1. Niet oppassen voor ‘submarining’

‘Submarine’ is het het Engelse woord voor duikboot. Daarmee wordt in dit geval het gevaar bedoeld dat je bij een aanrijding onder de gordel door kunt schieten. Door de zwaartekracht, een slechte houding en de trillingen van een auto kruipt een heupgordel vaak al na enkele kilometers boven het bekken van de inzittenden van een auto uit. Hoewel dit misschien geen probleem lijkt, kunnen vooral kleinere inzittenden in het geval van een crash gemakkelijk onder de gordel doorglippen. Dit wordt ‘submarining’ genoemd en kan tot ernstige verwondingen leiden.

2. Je heupgordel gebruiken als buikgordel

De heupgordel wordt zo genoemd omdat hij het bekken moet ondersteunen bij een aanrijding en dus heeft deze gordel niets te zoeken op de buik. Wanneer je deels naar beneden glijdt bij een aanrijding, kan de aangespannen gordel al bij aanrijdingen vanaf 30 kilometer per uur interne orgaanschade veroorzaken. Zoals de naam al doet vermoeden, moet de schouderband over de schouder of het sleutelbeen lopen. Wanneer deze te hoog zit, kan de gordel in de nek snijden bij een aanrijding en wanneer deze te laag zit, kan je bovenarm breken. Als je auto een hoogteverstelling van je gordel heeft, gebruik deze dan.

2. Gedraaide riem omdoen

Een gedraaide riem kan doordringen in het zachte weefsel van je lichaam en daardoor snijwonden veroorzaken. De gordel zelf kan zijn effectiviteit deels verliezen wanneer het gedraaide gebied de gesp bereikt.

3. Gebruikmaken van versleten gordel

Als een veiligheidsgordel tussen het portier geklemd is geweest, geknikt, uitgerekt, al aan het rafelen is of bij een ongeval is gebruikt, moet hij worden vervangen omdat hij kan scheuren. De gordelsluiting moet altijd tegelijkertijd worden vervangen.

4. Dragen van dikke kleding

Na het vastmaken van de veiligheidsgordel moet je de gordel even straktrekken: hoe minder de zogenaamde gordelspeling, hoe minder verwondingen - daarom hebben nieuwere auto’s gordelspanners. Als je in de winter een dikke jas draagt, moet je deze helemaal uittrekken of in ieder geval de heupgordel onder de jas dragen in plaats van eroverheen.

6. Volle zakken

Niets dat puntig, stabiel of breekbaar is - variërend van een sleutelbos tot een smartphone - hoort thuis in broekzakken onder de riem. Ook de gesp van een broekriem kan gevaar opleveren, bijvoorbeeld doordat de steel van de gesp in je lichaam gedrukt kan worden.

7. Geen gordels achterin dragen

Menig automobilist draagt een gordel voorin en ook kinderen op de achterbank worden bijna altijd goed vastgezet. Toch draagt zo'n twintig procent van de volwassenen achterin geen veiligheidsgordel. Daarmee brengen ze iedereen in de auto in gevaar. Bij een ongeval botsen hoofden van de achterpassagiers zonder gordel mogelijk tegen die van degenen die voorin zitten. Het argument dat je zonder gordel sneller uit zinkende of brandende auto’s kunt ontsnappen, gaat niet op: beide problemen worden vrijwel altijd voorafgegaan door te water raken of een zware aanrijding, waarbij je zonder gordel meteen al in de problemen komt.

8. Niet plassen voordat je gaat autorijden

Wanneer je met een zeer volle blaas gaat autorijden, neemt de kans op een zogeheten blaasruptuur bij een ongeval toe. Dat komt doordat je blaas als een ballon is: als je plast laat je de ballon leeglopen en als je je plas ophoudt, blaas je hem op. De veiligheidsgordel kan bij een ongeval met enorme kracht in een volle blaas drukken, waardoor je blaas scheurt, wat een potentieel dodelijke verwonding is.