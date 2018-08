Madonna's geliefde Mini staat te koop

Madonna's Mini Cooper S - de auto waar ze over zong in de hit 'American Life' in 2003 - staat in Engeland te koop voor 60.000 euro.

Sinds BMW de rechten kocht en het model in 2001 opnieuw op de markt bracht, is de retro-Mini zeer populair, ook onder beroemdheden. Een van de VIP-liefhebbers is de iconische zangeres en actrice Madonna. Zij kocht dit exemplaar in 2002 toen ze in Londen woonde met haar toenmalige echtgenoot Guy Ritchie en zong er over in een van haar hits.

De auto staat nu te koop in Londen. Het gaat om een Mini Cooper S, met een 1,6-liter turbo-benzinemotor. De auto werd volgens de papieren nieuw gekocht door niemand minder dan Madonna L. Ciccone zelf, in oktober van dat jaar, en geregistreerd bij haar bedrijf, de Ciccone 1989 Trust. De Mini-fabriek in Oxford was zo vereerd met de bestelling, dat alle fabrieksarbeiders in Cowley die de auto hadden geassembleerd, hun handtekening op de carrosserie en onder de motorkap hebben gezet.

Madonna bestelde de zwarte Cooper S met een hoop extra's, inclusief privacyglas, een dakspoiler en 17-inch lichtmetalen wielen. Verzekeringsgegevens in de onderhoudsmap van de auto vermelden de namen van zowel Madonna als Guy Ritchie. Verschillende bestemmingen van Madonna zijn nog in het navigatiesysteem opgeslagen, waaronder voormalige woonadressen en opnamestudio's in Engeland.

Madonna - die deze maand haar zestigste verjaardag vierde - hield zoveel van de auto dat ze 'm roemde in een van haar songs uit die tijd.

De Mini komt ter sprake in haar hit American Life uit 2003, die de tweede plaats in Engeland haalde en ook de Amerikaanse hitlijsten bestormde. Madonna zingt: 'I drive my Mini Cooper, and I'm feeling super-duper, yo they tell me I'm a trooper, and you know I'm satisfied.'

Madonna bracht dagelijks haar dochter Lourdes naar school met de Mini en reed ermee naar de opnamestudio in Londen. In 2006 verkocht ze de auto aan een van haar chauffeurs. Hij zette de auto weg en reed er vervolgens nooit meer mee.

De Mini bleef achter slot en grendel, totdat hij op 20 augustus 2016 werd geveild tijdens de Historics at Brookland. De auto had een richtlijn van £ 6.000 tot £ 9.000, maar werd uiteindelijk afgehamerd op £ 22.400 - een gigantische meerprijs voor een door BMW gemaakte Mini Cooper S, met een lage kilometerstand. De auto wordt nu door een handelaar te koop aangeboden op een autosite voor meer dan het dubbele. Hij vraagt 55.000 pond, oftewel ruim 60.000 euro.