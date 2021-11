‘Mag ik met een Spaanse auto naar Nederland rijden?’

VRAAG & ANTWOORD ‘Wat kost het om een nieuwe camper uit Duitsland te importeren?’

‘Op YouTube zag ik een aanbieding van een nieuwe buscamper voor slechts 29.999 euro’, aldus lezer Jan Versteeg in de wekelijkse vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Het is mij niet bekend of daar verder nog kosten bijkomen voor de Duitse fiscus of andere instanties. Met welke kosten moet ik rekening houden? En wat wil ónze fiscus dan weer van mij hebben?’

19 november