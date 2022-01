‘Mag je boven de maximumsnelheid inhalen op de snelweg?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘U dient zich te allen tijde aan de maximumsnelheid te houden, ook tijdens een inhaalmanoeuvre. Het is een algemene regel: rij je overdag op een Nederlandse snelweg, dan is overal en altijd 100 kilometer per uur de toegestane maximumsnelheid. Tenzij borden een nóg lagere snelheidslimiet aangeven. Na 19.00 uur is de situatie heel verschillend. ’s Avonds en ’s nachts gelden maximumsnelheden van 100, 120 of 130 kilometer per uur. Dit verschilt per traject.’