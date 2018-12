Man belt politie nadat hij wordt opgesloten door de auto die hij probeert te stelen

De tiener was erin geslaagd om in te breken in een Volvo die op het terrein van een autoverkoper stond geparkeerd. Toen hij instapte en de deur dicht deed, werd hij echter opgesloten door de centrale vergrendeling van de auto. ,,Hij belde ons om 8 uur op vanuit de auto waarin hij net had ingebroken”, vertelt Ebbe Kimo, operations manager bij de politie, aan de nationale omroep van Noorwegen. ,,Hij kent ons vrij goed en dacht duidelijk dat het oké zou zijn om ons op te bellen voor hulp. Een beetje zoals je een vriend opbelt.”

De politie kwam kort daarna ter plaatse en kon de 17-jarige dief snel bevrijden. ,,Hij klonk heel gestresst en wanhopig toen hij ons belde en ik denk dat hij opgelucht was toen we arriveerden”, aldus Kimo. Op het bureau verklaarde de jongen dat hij simpelweg een ritje wilde maken in de auto. Het is niet bekend of hem een straf boven het hoofd hangt.