Man die crashte met auto van 2 miljoen gaat vrijuit ondanks vele video's en foto’s

De eigenaar van een 2 miljoen dollar kostende Gemballa Mirage die vorig jaar in New York crashte met zijn bolide, is vrijgesproken. Volgens de rechtbank kan niet bewezen worden dat hij achter het stuur zat. Dat is vreemd, aangezien er vele video's en foto's zijn gemaakt waarop de zakenman te zien is.

Multimiljonair Benjamin Chen probeerde nog te vluchten na de crash, maar na een reeks ongevallen bleek de peperdure auto - waarvan er in totaal 25 zijn geproduceerd - te veel beschadigd. Volgens de op Instagram gedeelde video is te zien hoe de auto wegrijdt nadat deze een busje en een cross-over heeft geramd. De auto verlaat de ongevalsplek en negeert daarbij een rood verkeerslicht.

Tijdens de vlucht is te zien dat het voertuig zijn voorklep verliest. Enkele honderden meters verderop en enkele aanrijdingen later, wordt de zwaar beschadigde auto gestopt door de politie. Op foto’s is te zien dat de voorkant compleet is vernield en dat de voorruit is verbrijzeld. Ook de wielophanging lijkt zwaar beschadigd. Het voertuig is in de afgelopen jaren in tal van YouTube-video’s opgedoken.

Paul Walker

Volgens de politie van New York verkeerde Chen onder invloed van drugs tijdens het incident. Vreemd genoeg is de rechtszaak tegen Chen deze week echter ingetrokken volgens het Amerikaanse blad Road & Track wegens gebrek aan bewijs. Het blad citeert uit een verslag van de dagvaarding, waarin staat: ‘Men is van plan deze zaak af te wijzen omdat niet zonder redelijke twijfel kan worden bewezen dat Benjamin Chen achter het stuur zat.’

De Gemballa Mirage is een getunede versie van de op zichzelf al zeldzame Porsche Carrera GT. De productie was beperkt tot 25 eenheden. De auto heeft een 5,7-liter V10-motor die 670 pk sterk is. De bolide accelereert van 0-100 km/u in 3,7 seconden en heeft een topsnelheid van meer dan 335 km/u. In 2014 kwam acteur Paul Walker om het leven in een Porsche Carrera GT.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.