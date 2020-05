Man die rondrijdt met ‘pak me dan’ op kentekenplaat krijgt zijn zin

Deze man tovert met Rolls-Roy­ces van 13,5 miljoen: ‘Hier is (bijna) alles mogelijk’

11:56 Wie een ‘standaard’ Rolls-Royce te gewoontjes vindt, kan een unieke versie laten bouwen door de ‘Bespoke’-afdeling van het beroemde Britse automerk. Als Head of Coachbuilt Design heeft ontwerper Alex Innes de taak om zijn veeleisende klanten op hun wenken te bedienen. ,,In principe zeggen we bij Rolls-Royce nooit ‘nee’. En geloof me: er komen heel wat bizarre voorstellen voorbij.”