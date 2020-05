Man knalt met 210 km/u over de A58: rijbewijs kwijt

Een 52-jarige inwoner van Tilburg moest zijn rijbewijs inleveren, omdat hij meer dan 110 kilometer per uur te hard over de A58 reed. Gemiddeld reed hij 197 kilometer per uur, met een piek van 210. Dit weekend raakten nog zes andere wegpiraten hun rijbewijs kwijt.

De man reed in een Porsche en wilde volgens de politie laten zien dat zijn wagen sneller was dan een auto die hem inhaalde. Hij was zich daarbij waarschijnlijk niet van bewust dat hij ook een surveillancewagen met meetapparatuur van de politie passeerde. De man is aan de kant gezet en kon direct zijn rijbewijs inleveren. ‘Niet slim’, concludeert het verkeersteam van de politie Oost-Brabant.

A28

De Tilburger was niet de enige met een zware rechtervoet. Het verkeersteam van de politie Oost-Nederland betrapte dit weekend op de A1 bij Deventer twee automobilisten die 201 en 198 kilometer per uur aantikten, terwijl ze achter elkaar reden. En dat terwijl zij daar wegens werkzaamheden maar 90 kilometer per uur mochten rijden. En bij Harderwijk op de A28 konden vijf automobilisten hun rijbewijs inleveren nadat ze 180 km/u reden waar 80 de maximumsnelheid is. De automobilisten reden in, zoals de politie meldt op Facebook, ‘een grote groep sportieve auto’s’

Corona-racers