Man na wilde achtervolging aangehouden, marechaussee vindt 21.000 euro

Deze drie auto's gebruiken criminelen het liefst voor het inbouwen van geheime ruimtes

26 maart Politiekorpsen hebben er bij het ministerie van Justitie en Veiligheid op aangedrongen om het inbouwen van verborgen ruimtes in auto's strafbaar maken. Dat is volgens de politie de enige manier om het verbergen van drugs, grote sommen cash geld of wapens tegen te gaan.