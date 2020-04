Man racet rechtdoor op rotonde en landt 64 meter verder

Politie beboet man die ‘onnodig’ rondje rijdt van 270 kilometer: ‘Even weg van vrouw en kinderen’

13 april De verkeerspolitie in de Britse graafschappen Devon, Cornwall en Dorset heeft het er maar druk mee tijdens de huidige coronacrisis. Bestuurders controleren en hen vragen of ze wel een geldige reden hebben zich op de weg te begeven. De vele excuses worden gedeeld op Twitter. Gisteren maakte één man het wel erg bont: hij reed een een rondje van 270 kilometer ‘om even weg te zijn van vrouw en kinderen’.