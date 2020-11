Man rijdt 87 kilometer per uur met fiets op snelweg, maar wordt niet beboet

Volledig scherm De man haalde een vrachtwagen in op de snelweg in het Belgische Rumbeke. © RV Alsof het de normaalste zaak van de wereld is, reed een man vorige week met zijn elektrische fiets op de snelweg in Roeselare. Hij werd gefilmd door een achteropkomende automobilist die zich terecht afvroeg wat de fietser daar in hemelsnaam uitspookte. In het filmpje is te zien hoe de fietser een vrachtwagen inhaalt en vervolgens gewoon weer invoegt op de rechterrijstrook. Op de kilometerteller van de filmende automobilist is te zien dat de fietser 87 kilometer per uur gaat.

Verschillende inbreuken

Quote In het begin werd ik wel eens aan de kant gezet voor een controle maar intussen weten ze al lang dat ik geen regels overtreed Bruno Naessens, bestuurder Gulas-bike Bij de politie zetten ze grote ogen op toen ze het filmpje te zien kregen. ,,Levensgevaarlijk is dit”, zegt woordvoerder Carl Vyncke. ,,Elektrische fietsen mogen alleen op fietspaden rijden. Daar gaat de man dus een eerste keer in de fout. Zo’n snelle elektrische fiets mag bovendien maximaal 45 kilometer per uur gaan. In het filmpje rijdt de man duidelijk sneller, bijna dubbel zo snel zelfs als toegestaan. Voor een dergelijke snelheid heb je een inschrijving nodig voor een motor.”



Hoewel de nummerplaat van de elektrische fiets niet duidelijk leesbaar was in het filmpje, maakte de politie zich sterk om alles te doen om de identiteit van de fietser te achterhalen.

9000 kilometer per jaar

Maar de man in kwestie, geschrokken door de commotie in de media, nam zelf contact op met de politie. ,,Ik ben onmiddellijk naar Roeselare gereden om tekst en uitleg te geven”, zegt Bruno Naessens uit Anzegem. ,,De elektrische fiets waarmee ik rij, is een Gulas-bike, een hebbeding van Duitse makelij waarvan de meest recente modellen vlotjes richting en zelfs over 25.000 euro aankoopprijs gaan”, zegt de 53-jarige man. ,,Al sinds 2012 ben ik er regelmatig mee op pad, jaarlijks fiets ik zo’n 9000 kilometer. In de regio waar ik woon, kent de politie mij. In het begin werd ik wel eens aan de kant gezet voor een controle maar intussen weten ze al lang dat ik geen regels overtreed.”



Naessens werd vriendelijk ontvangen bij de politie in Roeselare. ,,We stelden vast dat de tweewieler als motor in Duitsland is ingeschreven en verzekerd”, zegt Carl Vyncke. ,,Meneer blijkt met alles in orde en mag hier dus zonder problemen rijden, zij het onder bepaalde voorwaarden.”

Eentje in heel België

Bruno Naessens beseft dat zijn tweewieler bekijks trekt. ,,Niet moeilijk want er rijdt er maar eentje rond in België”, vertelt hij. ,,‘t Is gewoon een zalig ding om mee te rijden. Maar veiligheid staat bij mij voorop. Ik heb speciale beschermkledij en een goeie helm, zonder ga ik de weg niet op. De politie in Roeselare heeft me wel afgeraden om op de snelweg te rijden. Terecht. De topsnelheid van mijn Gulas-bike bedraagt 90 kilometer per uur, da’s trager dan de nieuwste modellen die nu op de markt zijn. De snelweg is dus sowieso niet aan mij besteed.”

Quote Ik heb er geen problemen mee dat andere weggebrui­kers foto’s en filmpjes van me maken, zolang het maar niet gebeurt door iemand die zelf achter het stuur zit Bruno Naessens, rijder Gulas-bike

Duitse nummerplaat

Regelmatig maken andere weggebruikers foto’s en filmpjes van de Belg met zijn Gulas-bike. ,,Daar heb ik geen problemen mee, zolang het maar niet gebeurt door iemand die zelf achter het stuur zit”, zegt Bruno. ,,Want dat is pas gevaarlijk en sowieso niet verantwoord.”



De man wordt ook sporadisch aangesproken langs de weg. ,,Als ik voor de verkeerslichten sta, bijvoorbeeld. Dan beginnen mensen Duits tegen me te praten, omdat er een Duitse nummerplaat aan mijn e-bike hangt. Grappig is het, als ik hen dan in het Nederlands een antwoord geef. Negatieve reacties heb ik overigens eigenlijk nog nooit gehad. De mensen vinden mijn Gulas-bike gewoon tof en spreken me aan uit interesse.”

