Man rijdt met 15 miljoen kostende race-Porsche op openbare weg

Dat meldt Porsche-website vierenzestig.nl. Volgens de site gaat het hier om een een zilverkleurige 917K met Martini-striping uit 1970. Het is een van de weinige Porsche 917’s die zijn toegelaten op de openbare weg. De K staat voor Kurzheck, ofwel korte achterkant. De 917 heeft in de jaren zeventig nooit gereden en is eind jaren zeventig als deels opgebouwd chassis verkocht door Porsche aan een race-klant. Het chassis lag altijd in opslag en is uiteindelijk pas in 2004 voor het eerst compleet op de weg gekomen.

Reserve-chassis

Ondanks dat het een auto betreft die eigenlijk nooit bestaan heeft en die ook niet is terug te vinden in naslagwerken (de telling gaat doorgaans tot nummer 036), zijn ze erin geslaagd om de auto nagenoeg origineel op te bouwen. Porsche heeft na onderzoek bevestigd dat het inderdaad een origineel reserve-chassis betrof.

Twaalfcilinder

De eerste 917’s waren niet te rijden. Beroemde rijders weigerden zelfs met de auto de baan op te gaan. Ze noemden ‘m ‘het vliegtuig voor op de weg’, want het grootste probleem was om te proberen niet op te stijgen. Met 4.9 liter en 600 pk bij 8.400 toeren levert deze twaalfcilinder zo’n 1 pk per kilo auto. Dat is de gedroomde verhouding voor topprestaties.

20 miljoen

De 917 was later zo succesvol dat er snel nieuwe regels volgden waardoor andere merken ook weer een kans kregen. Uiteindelijk eindigde de reeks met een 5.4 motor met 1100 pk. Porsche verkocht de eerste serie voor 140.000 DM per stuk. Een jaar later was dat 280.000. Nog even later 325.000 en daarboven kon je de Turbo kiezen voor een ‘Aufpreis’ van nog eens 125.000 DM. Een 911 kocht je toen voor rond 20.000 DM. Tegenwoordig kost een 917 al snel 15 miljoen euro.

