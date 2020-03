Man vindt na 36 jaar auto van zijn vader terug en restaureert ‘m compleet

Lynn Pfenning en zijn familie zijn echte Volkswagen-liefhebbers. Zijn vader groeide op in de jaren 60 en had oorspronkelijk een Kever uit 1965, die helaas total loss werd verklaard na een aanrijding met een koe. Kort na het ongeval kocht Lynn’s vader in 1967 een blauwe Volkswagen Type 3 fastback voor ongeveer 2200 dollar en het was de taak van Lynn om de gezinsauto elke zaterdag te wassen en op te poetsen voordat ze ermee naar de kerk reden.

Volledig scherm Toen de auto werd teruggekocht, verkeerde deze in erbarmelijke staat © Motor1.com

Na acht jaar verkocht zijn vader de auto aan een lokale boer. Uiteindelijk kwam de auto via twee anderen ergens in een schuur terecht, waar de auto twintig jaar bleef staan. Pfenning heeft de auto al die tijd zijdelings in de gaten gehouden. ,,Ik had tegen mezelf gezegd dat ik om de vijf jaar zou proberen om de auto terug te kopen, maar de eigenaar weigerde keer op keer pertinent’’, zo vertelt hij aan de site Motor1.com.

Muizennnest

Tot het jaar 2013. Toen wilde de eigenaar er toch wel afstand van doen en Lynn kocht de auto voor een fractie van de vraagprijs. Helaas was de Volkswagen in zeer slechte staat. De Fastback was op de boerderij gebruikt om het vee bijeen te drijven en dus zat er schade aan de deuren en was de neus ingedeukt. Ook was de motor ernstig beschadigd als gevolg van een muizennest dat brand had veroorzaakt. ,,Het was alsof ik een ui pelde - toen ik eenmaal alle lagen had verwijderd konden we beginnen met opbouwen”, aldus Pfenning.

Volledig scherm Vader en zoon Pfenning bij de compleet gerestaureerde Volkswagen. © Motor1.com

Het kostte bijna 40.000 dollar om het project te voltooien, plus een hele hoop weekenden met werkdagen van 10 tot 12 uur voor de reparaties aan de carrosserie. ,,Ik heb alle roest verwijderd en veel delen vervangen”, aldus Pfenning. ,,Ook zijn alle bouten en moeren vervangen of opgeknapt.” De 1600 cc motor werd vergroot naar een inhoud van 1776 cc en het interieur werd opnieuw bekleed. De auto werd opnieuw gespoten in de kleur Candy Brandywine, een populaire kleur in de hotrod-scene in de jaren 30.

