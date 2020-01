Manhattan geeft autoschat bloot: 36 klassieke sportwagens duiken op

Tesla ontkent 'plotselin­ge versnel­ling' auto's

20 januari Tesla ontkent dat zijn auto's plotseling versnellen. De autofabrikant doet dat in reactie op een petitie die de Amerikaanse toezichthouder NHTSA oproept een onderzoek in te stellen. Volgens de indieners van de petitie is het op hol slaan van Tesla's de oorzaak van verschillende ongelukken.