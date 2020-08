Marc rijdt in een Infiniti: ‘Ik had nog nooit van dat merk gehoord’

Wie Marc Pas (50) Rijdt Infiniti FX35 Bouwjaar 2005 Km 209.547

,,Tot een paar maanden geleden had ik nog nooit van het automerk Infiniti gehoord. Het is dat mijn zwager me op dit model wees. Infiniti: het had voor mij net zo goed de naam van een Prince-album kunnen zijn.” Maar nee, de stoere zwarte SUV die Marc Pas in zijn gezellige straatje in Delft heeft staan, is van het luxe zustermerk van Nissan. Infiniti maakt in Amerika furore als concurrent van onder meer Audi en Lexus. Het bedrijf heeft geprobeerd voet aan de grond in Europa te krijgen, maar die poging is alweer gestaakt omdat de auto’s te weinig verkocht werden.

Aan het begin van deze eeuw scoorde Infiniti in de Verenigde Staten een hit met de middelgrote FX. Deze luxe SUV, qua grootte vergelijkbaar met een Audi Q5, een BMW X3 of een Volvo XC60, werd nooit officieel in ons land geleverd. Via de grijze importkanalen belandden er toch enkele tientallen in Nederland. Hij bestaat ook met een V8-motor (de FX45), maar de meeste exemplaren zijn FX35’s zoals die van Marc. Voor de liefhebbers: deze beschikken over de 3,5-liter V6 met 280 pk uit de Nissan 350Z.

Volledig scherm Marc Pas in zijn Infiniti. © Jan Kok | Boomerang Fotografie

,,Die motor is echt gaaf”, zegt Marc. Zijn ogen glimmen. ,,Ik geniet van het vermogen dat je onder je voet voelt: hij kan heerlijk relaxed zoeven en er ook vandoor schieten als een beest. Hij heeft een mooie, warme brom. Als je het vergelijkt met alles wat ik eerder heb gereden, zoals een Ford Mondeo, een Honda Civic Hybrid en een Peugeot 407 SW, dan lijkt het alsof ik in een raceauto zit.”

Brandstofverbruik

Boven de 160 kilometer per uur is de koek wel op, ontdekte Marc - getrouwd, vader van Tijs (10) en Iza (7) - onderweg naar een vakantie in Noorwegen. ,,We moesten de boot halen in Duitsland, dus trapte ik hem op zijn staart. Met wat moeite haalt hij de 200, maar dan verbruikt hij wel veel brandstof. Voordat ik de Infiniti kocht, werd ik al gewaarschuwd voor het hoge brandstofverbruik. Dat bleek terecht: normaal gesproken ben ik een rustige rijder en haal ik ongeveer 1 op 8, nu liep dat op tot 1 op 5!”

Marc is zelfstandig ondernemer en bestiert twee bedrijven. ,,Vijf jaar geleden ben ik begonnen met Passende Geschenken, mijn bedrijf in relatiefgeschenken. Twee jaar geleden heb ik ook schoonmaakbedrijf Van Wouw Schoonmaak van mijn broer overgenomen. Voor die klussen rijd ik veel door de regio rond Delft, het Westland en Den Haag.”

Bakbeest

Toen het tijd werd voor een nieuwe auto besloot Marc aanspraak te maken op de zogenoemde youngtimer-regeling. Volgens die regeling betalen zelfstandig ondernemers 35 procent bijtelling over de dagwaarde van een auto, mits die ouder is dan vijftien jaar. De autokosten mogen ze aftrekken van de belasting. ,,Het werd mogelijk een leukere, zakelijke auto te gaan rijden. Eerst zocht ik naar mooie stationcars: een dikke oude Mercedes of BMW leek me wel wat. Die bleken lastig te krijgen. Toen dacht ik: ik wil een jeepachtige auto, zo’n hoog bakbeest met een stoere uitstraling.”

Volledig scherm © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Hij bekeek een Jeep Cherokee, een Range Rover en een Toyota Land Cruiser, allemaal te begrotelijk. ,,Een Land Rover Freelander, net iets kleiner, zat niet comfortabel. Hij reed stug en op de snelweg zat je in het lawaai. Na die proefrit attendeerde mijn zwager me op deze Infiniti. Op de foto’s vond ik hem al gaaf en toen deze in de buurt te koop stond, was ik al vrij snel overstag. Hij heeft die robuuste look, de comfortabele stoelen zitten als een huis en de luxe sprak mij aan.”

,,‘Als je eenmaal een hoge auto hebt gereden, wil je nooit meer terug’, hoorde ik mensen weleens zeggen. Dat klopt. Als ik zo hoog achter het stuur zit met uitzicht over die mooie welvingen van de motorkap, dan geeft me dat een goed gevoel. Hetzelfde geldt voor alle positieve reacties: vrijwel iedereen vindt het een gave, stoere bak. Ik kan je vertellen: dat had ik met al die doorsnee auto’s hiervoor niet!”

Gevonden op Gaspedaal.nl Volledig scherm © RV Infiniti FX35 | 2004 | 151.478 km | €6950 Met veel luxe, een sterke motor en zijn ruime interieur biedt de Infiniti FX veel waar voor z’n geld op Gaspedaal.nl. Een mooie manier om je te onderscheiden van iedereen die BMW X3, Audi Q5 of Volvo XC60 rijdt. Bovendien gelden de stoere SUV’s uit Japan als betrouwbaar, al zijn onderdelen voor de wielophanging en het plaatwerk lastiger te vinden in Europa. In veel exemplaren laat de dashboardbekleding los door blootstelling aan zonlicht. Wees bovendien bedacht op hogere gebruikskosten door de wegenbelasting en het verbruik.

Gevonden op Gaspedaal.nl Volledig scherm © RV BMW X3 3.0i Executive | 2004 | 209.821 km | €8235 De eerste generatie X3 is inmiddels als youngtimer te vinden op Gaspedaal.nl en vormt een aparte keuze: zijn uiterlijk lijkt meer op een verhoogde stationwagen dan een echte SUV, maar hij is voldoende ruim en praktisch voor een gezin. Zeker de eerste exemplaren (bouwjaren 2004 tot 2006) hebben een onderstel met vrij harde vering, maar zetten daar vaak een fijne dikke motor en een prettig directe besturing tegenover. Deze X3 is niet geheel probleemloos: met name de aandrijflijn en het onderstel vertonen al snel meer slijtage dan gemiddeld. Ook hier zijn de gebruikskosten aan de hoge kant.