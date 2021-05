Maserati's nieuwe supercar MC20 blijkt een schot in de roos

TestNu Ferrari niet meer over de schouder van zijn Italiaanse broer meekijkt, kan Maserati eindelijk weer eens doen waar het zelf zin in heeft. Het resultaat is een typisch Italiaanse sportwagen die passie belangrijker vindt dan statistieken.

Op de Autodrome di Modena, een klein circuit vlakbij de gelijknamige Italiaanse plaats, staat een kleine stand als op een autobeurs, waar voor de journalisten delen van de techniek en het interieur van de nieuwe Maserati MC20 zijn uitgestald. Vijf trotse Italianen hebben zojuist die ins en outs van hun nieuwe supercar blootgelegd.

De sfeer zal waarschijnlijk weldra veranderen. Want het antwoord op de vraag die we gaan stellen weten we al, al is het maar omdat men het nooit zal toegeven als het wél zo is. ,,Maserati komt nu met deze nieuwe sportwagen: speelde het feit mee dat Ferrari uiteindelijk niet met een nieuwe Dino, een nieuwe instap-Ferrari onder de F8, is gekomen?”

Inderdaad, de blije gezichten veranderen. De vraag wordt merkbaar als een belediging gezien. ,,No”, linkt het gedecideerd. Maar in de klank van het woord en de fronsende wenkbrauwen zit verscholen dat ik niet raar moet opkijken als er morgen een paardenhoofd in mijn bed ligt. Dan maar even snel wat complimenten maken over het design, want de auto ziet er top uit.

Groter

In het echt is hij groter dan op de foto’s en de auto volgt minder het vaste, inmiddels wat saaie stramien dat we bij zoveel auto’s met midden-motor zien. Door goede aerodynamica aan de onderkant, kon de rest van de koets vrij blijven van grote spoilers of andere frutsels die de strakke lijn zouden verpesten. Dit kan alleen maar een Italiaan zijn. Maar geen Ferrari.

Want Maserati doet nu dingen op zijn eigen manier. Het is nog altijd onderdeel van Fiat (FCA), dat op zijn beurt onlangs is opgeslokt door Stellantis, waar ook Peugeot, Citroën en Opel toe behoren. Tegelijkertijd is Ferrari vrijwel zelfstandig geworden, al is een deel van de aandelen nog steeds in bezit van FCA.

Quote Onze geschiede­nis zit toch echt in de racerij Directielid, Maserati

Hoe dan ook, het betekent dat Maserati nu meer zijn eigen weg kan gaan. Toen de merken nog in hetzelfde concern zaten, was de rolverdeling duidelijk: Ferrari maakt de sportwagens, Maserati de luxe limousines, GT’s en, sinds enige jaren, de SUV’s. De laatste sportwagen van het merk met de drietand stamt alweer uit 2004, toen de extreem gelimiteerde MC12 werd gepresenteerd als homologatie-auto voor de racerij. Maar met slecht vijftig exemplaren kan je dat geen echt productiemodel noemen. Nee, daarvoor moeten we zelfs terug naar de jaren 70.

Maar nu, onder een nieuwe baas wil het merk een nieuwe start maken en deze MC20 is daar het begin van. ,,Mensen kennen ons merk van de luxe en lifestyle, maar onze geschiedenis zit toch echt in de racerij. Daarom vonden we dat we deze nieuwe tijd met een sportwagen moesten inluiden”, legt een directielid uit.

Dat lijkt misschien raar als je weet dat er bij Maserati zowel een elektrische SUV als een volledig elektrische opvolger van de mooie Gran Turismo in de planning zit. Is zo’n ouderwets benzinemonster dan de manier om die toekomst in te luiden? Toch wel, want er komt óók een volledig elektrische versie van de MC20. Binnen twee jaar moet die te koop zijn en het doel is dat hij net zo voelt en net zo snel is als de benzineversie. Dat zal op de sprint niet lastig worden, want inmiddels weten we hoe rap elektrische auto's kunnen zijn. Nee, stuur en rijgedrag daar gaat het om.

Volledig scherm Maserati MC20 © Maserati

Lastige remmen

Eerst maar eens met de benzineversie op pad. De auto heeft een gloednieuwe, zeer compacte V6-motor met turbo’s, die ondanks zijn kleine inhoud van 3,0 liter maar liefst 630 pk levert. Dankzij een koolstofvezel kuip als basis is het gewicht van de MC20 met 1.475 kilo bijzonder laag. Zoveel vermogen op zo weinig kilo’s maakt de auto berensnel. In minder dan 3 tellen zitten we op 100 km/h, en nog geen zes tellen laten rijden we al 200 km/h! Vervolgens hard in de remmen, want dit is een krap circuit.

De remmen zijn eveneens van duur koolstofvezel, en hebben bizarre stopkracht. Het rempedaal doet denken aan dat van cup-auto’s: je moet hard stampen en doseren is lastig. De besturing is Italiaans licht, maar minder extreem direct als in Ferrari’s, die wat giftiger aanvoelen. Een gevoel wat wordt versterkt als we de openbare weg op gaan. Inmiddels regent het hard wat de slechte wegen van de Italiaanse heuvels niet bepaald in het meest perfect rij-asfalt verandert.

Maar, net als Ferrari, heeft Maserati duidelijk rekening gehouden met deze omstandigheden. Het geweldige onderstel vangt alle kuilen en scheuren in de weg magistraal op terwijl de scherpte in de neus er wel blijft. En waar je bij andere sportwagens met zoveel vermogen op de achterwielen constant op eieren aan het rijden bent met dit weer, is de tractie-controle van de auto zó goed dat we ons geen moment beperkt voelen. Het rijplezier op de openbare weg stond bij deze auto duidelijk op de eerste plaats, in plaats van dat elke laatste tiende seconden op het circuit er toe deed.

De verschillende rijstanden wet, sport en corsa geven elk merkbaar een andere zwaai aan de persoonlijkheid van de auto, helemaal omdat je de schokdempers in elke stand nog eens comfortabeler kunt zetten. Zo houd je het ook goed vol in de file of in de stad, terwijl je los kunt gaan in het buitengebied.

Volledig scherm Maserati MC20 © Maserati

Braaf geluid

De nieuwe motor is prachtig en maakt graag toeren voor een turboblok, maar een iets heftiger geluid was leuk geweest en had goed bij de auto gepast. Een gevolg van de strenge uitstootnormen van deze tijd, die extra partikelfilters in de uitlaat eisen.

Het interieur is mooi vormgegeven, met mooi leer en koolstofvezel. Maar het blijft een krap geheel, met weinig aflegplek. En ondanks het feit dat je zowel in de neus als achter de motor wat bagageruimte hebt, moet je je koffers maar door een taxi laten verplaatsen als je met de auto op vakantie wilt. Als je daar nog budget voor hebt overigens, want de vanaf-prijs van ruwweg 270.000 euro is nogal fors.

Conclusie: de soepelheid waarmee de auto zich zelfs in deze bizarre omstandigheden op hoog tempo laat rijden doet denken aan het rijplezier van de Alpine A110, maar dan uiteraard op een heel ander niveau. Het maakt de nieuwe Maserati bovendien anders dan veel andere sportwagens in deze klasse, zoals een Ferrari, Porsche of McLaren. Dit Italiaanse merk heeft duidelijk een eigen koers gekozen en het resultaat mag er zijn.

Meer informatie en alle specificaties en prijzen van Maserati vind je op deze overzichtspagina van Autoweek.

Volledig scherm Maserati MC20 © Maserati

Maserati MC20 Afmetingen (lxbxh) 4.669 x 1.965 x 1.221 V6 Biturbo benzinemotor

Cilinderinhoud 3.000 cc Max. vermogen 630 pk bij 7.500 tpm Max. koppel 730 Nm bij 3.000-5.000 tpm Topsnelheid* >326 km/h 0-100 km/h* 2,9s 0-200 km/h 8,8s Verbruik gem.* 11,5 l/100km CO2-uitstoot 261 g/km Vanaf-prijs € 270.000 (richtprijs) *Fabrieksopgave

Volledig scherm Maserati MC20 © Maserati

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.