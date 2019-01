Meer nieuwe personenauto's verkocht

De groei is in lijn met de eerder uitgesproken prognoses van deze brancheorganisaties.

Voor dit jaar wordt een nagenoeg gelijk verkoopniveau gezien. Afgelopen jaar was Volkswagen het populairste merk, gevolgd door Opel, Peugeot en Kia. Het meest geregistreerde model was de Volkswagen Polo, gevolgd door de Renault Clio, Kia Picanto, Ford Fiesta en de Opel Karl.

In december werden er iets meer dan 20.000 nieuwe auto's geregistreerd. Dat is flink meer dan een jaar eerder. Vooral de elektrische auto's in het hogere segment, zoals de Jaguar I-Pace en Tesla's Model S en X, waren in trek. Dat was in aanloop naar de nieuwe regels voor fiscale bijtelling, die per 1 januari wijzigden.