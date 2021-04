Meerdere voertuigen gaan in Eindhoven en Helmond in vlammen op

Meerdere auto's en een scooter zijn in de nacht van donderdag op vrijdag in Helmond en Eindhoven in vlammen opgegaan.

Rond 23.40 uur ontstond de eerste brand in de Zeelsterstraat in Eindhoven. De politie kwam ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht ervan en vroeg omwonenden die iets verdachts hebben gezien het alarmnummer te bellen. De auto is verwoest.

Ongeveer een uur later kwam er bij de hulpdiensten een melding binnen van een autobrand aan de Baroniehof in Helmond. Ook daar deed de politie ter plaatse onderzoek. Die auto was eveneens niet meer te redden.

Schuurtje

In dezelfde wijk werd rond 02.05 uur melding gemaakt van een brand in een schuur aan de Twentehof. De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg naar andere schuurtjes. Het schuurtje waar de brand in woedde, raakte zwaar beschadigd. Onder meer een snorscooter werd door het vuur verwoest. Wat de oorzaak van de brand was, is nog niet bekend.

Volledig scherm De autobrand aan het Baroniehof in Helmond. © Fotopersburo Bert Jansen / Harrie Grijseels

Volledig scherm Brand aan het Twentehof. © Fotopersburo Bert Jansen

Volledig scherm Brand aan het Twentehof. © Fotopersburo Bert Jansen