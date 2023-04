Meerderheid Tweede Kamer wil controlekastje in auto verkeershufters

Met zo'n controleapparaat kan hun rijgedrag in de gaten worden gehouden. De rechter kan beslissen wie in aanmerking komt voor zo’n kastje, zo meldt RTL Nieuws. Het plan hiervoor is is afkomstig van het Fonds Slachtofferhulp, met steun van het Centraal Bureau Rijexamens (CBR) en kan ervoor zorgen dat ‘verkeershufters’ direct hun rijbewijs moeten inleveren wanneer ze de fout in gaan.