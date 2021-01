Megaboete voor man die stiekem goedkoop wil tanken in België

Volgens politiechef Patrice Degobert is reizen van en naar het buitenland verboden, behalve als het absoluut noodzakelijk is. ,,Naar België rijden om te tanken omdat het daar goedkoper is, valt daar dus niet onder. Dat geldt ook voor niet-essentiële verplaatsingen voor het kopen van sigaretten of voor het halen van bronwater in Frankrijk omdat het goedkoper is.”