Mensen laten hun snorfiets massaal ombouwen vanwege helmplicht: ‘90 procent wil ervan af’

Onderdelen van luxe auto’s uit heel Europa staan in dit dorpje voor onderhoud: ‘Wat wij doen is uniek’

In de werkplaats van Radiateurenbedrijf Blaak wordt momenteel gesleuteld aan een radiateur van een Mercedes uit het wagenpark van de koning van Marokko. En de Afrikaanse vorst is niet de enige celebrity in het klantenbestand van het driemansbedrijfje, gevestigd in het gehucht Blaaksedijk. ,,Wat wij doen, doet niemand anders in Europa.’’

16 december