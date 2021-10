Mercedes-bestuurder rijdt kortste rondje Nürburgring ooit

Gazelle-eigenaar neemt maker Cannondale over en wordt grootste fietsfabri­kant ter wereld

11 oktober Het Nederlandse Pon.Bike, eigenaar van fietsenmerk Gazelle, neemt het Amerikaanse Dorel Sports over. Dorel is de maker van onder meer de Cannondale-fietsen en de iconische Schwinn-bikes. Met de overname wordt Pon de grootste fietsenfabrikant ter wereld. Er is omgerekend iets meer dan 700 miljoen euro mee gemoeid.