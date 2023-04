Mercedes EQE SUV: kort Amerikaans

AutotestDe Mercedes EQE SUV is de nieuwste loot aan de elektrische tak van Mercedes-Benz. Het goede nieuws is dat de auto ruim en snel is. Het slechte nieuws is dat je met een budget van minder dan 100.000 euro al snel elders moet gaan shoppen.

Dat de autoprijzen snel zijn gestegen, is bijna niemand ontgaan. Niet alleen door opgelopen grondstofkosten, maar ook door de bijna noodgedwongen elektrificatie van automodellen en de daarbij behorende toepassing van nieuwe techniek. Omdat die nog niet profiteert van de voordelen van schaalvergroting, ben je als potentiële koper van zogeheten premium SUV’s financieel gezien voorlopig nog niet echt voordelig uit.

Volledig scherm Mercedes-Benz EQE SUV © Mercedes-Benz

De EQE SUV is weinig meer dan de SUV-uitvoering van de twee jaar geleden geïntroduceerde Mercedes EQE. Daartoe werd de carrosserie verhoogd, maar ook opvallend genoeg de wielbasis met negen centimeter ingekort. Daarvoor werd gekozen om de proporties beter te doen uitkomen. Technisch gezien zijn beide auto's verder nagenoeg identiek. Het prijsverschil is wel opvallend. De EQE is leverbaar vanaf 71 mille, de SUV-versie kost al snel 20.000 euro meer.

2,5 ton

Daarvoor krijg je dan wel meteen een sterkere motor, maar een vergelijkbare uitvoering is als SUV alsnog zo’n 10.000 euro duurder. Het goede nieuws is dat je met de 350, de minst dure achterwielaangedreven versie van de EQE SUV, ook meteen de beste uitvoering op de oprit hebt staan. Dat scheelt al gauw enkele tienduizenden euro’s ten opzichte van de EQE 500, die over vierwielaandrijving en optioneel over achterwielbesturing en luchtvering beschikt. Het is met name de laatste optie die de achilleshiel van deze 500 vormt, want dit onderstel is niet helemaal in harmonie met de rest van de auto.

Volledig scherm Mercedes-Benz EQE SUV © Mercedes-Benz

Vooral in de comfortstand is de auto behoorlijk wiebelig en instabiel. Bij de geringste koerswisseling begint de bijna 2,5 ton zware carrosserie te duiken. Daarmee lijkt het onderstel vooral afgestemd op de Amerikaanse smaak. Niet geheel toevallig, want de auto wordt gebouwd in de Amerikaanse stad Tuscaloosa in de staat Alabama. En al valt het echte overhellen in de bochten mee, de schommelbewegingen als gevolg van de luchtvering zijn voor sommigen ronduit misselijkmakend op bochtige en slechte wegen. Het inschakelen van de sportstand helpt iets, maar niet genoeg om de meerprijs van deze uitvoering te rechtvaardigen.

Echte reiswagen

Deze constatering wordt bevestigd wanneer we overstappen in de achterwielaangedreven EQE 350. De stalen vering kan veel beter overweg met de hoge en zware EQE SUV en alhoewel ook dit onderstel wat elastiekerig aanvoelt in de bochten, blijft het weke geschommel van de duurdere versies achterwege. Hard door de bochten gaan ziet er van buiten de EQE vast niet erg dynamisch uit ongeacht de uitvoering, maar het is dan ook geen sportwagen.

Volledig scherm Mercedes-Benz EQE SUV © Mercedes-Benz

Dat laatste merken we ook aan de besturing. Qua feedback en nauwkeurigheid zijn er concurrenten waarbij je halverwege de bocht minder vaak moet bijsturen, maar dat is een stuk minder storend. De rechtuitstabiliteit is wel goed en in combinatie met de geringe hoeveelheid geluiden die de carrosserie binnendringen en het grote rijbereik is de EQE SUV daarmee een uitstekende metgezel op langere afstanden.

Minimaal 292 pk

Uiteraard heeft de vierwielaangedreven versie meer grip, maar ook de achterwielaangedreven auto laat zich zelden van de wijs brengen. Bij het intrappen van het gaspedaal heb je alleen last van licht doorslippende achterwielen bij het wegrijden op een kruising. Door alle elektronica aan boord herstelt de auto zich snel en dit leidt dan ook niet tot spannende momenten aan boord van de EQE. Met zijn vermogen van 292 pk heb je evenmin het gevoel met een trage auto op pad te zijn. Het verschil met de sterkere EQE 500 is kleiner dan verwacht.

Volledig scherm Mercedes-Benz EQE SUV © Mercedes-Benz

De auto is eenvoudig te bedienen. Iedereen rijdt er zo mee weg en het instrumentarium is mooi en intuïtief. De EQE SUV is optioneel leverbaar met een gigantisch Hyperscreen. Je krijgt dan ook een extra scherm waarop de bijrijder onder andere films kan kijken. Dat is niet onveilig, want wanneer je als bestuurder probeert mee te kijken, verschijnt een waarschuwing op het scherm en wordt het scherm geblokkeerd, waardoor je ook als bijrijder niet verder kunt kijken.

1800 kilo aanhangers

Achter het stuur zit je als een vorst en als dat niet zo is, kun je de stoelen - die desgewenst zijn voorzien van een massagefunctie - gemakkelijk zo instellen dat je alsnog ‘royaal’ onderweg bent. Ook achterin is voldoende hoofd- en beenruimte aanwezig. Datzelfde geldt voor de 530 liter metende achterbak, die nog eens met 60 liter kan worden vergroot door de de achterbankleuning helemaal rechtop te zetten. Voor de caravantrekkers: de 4x4-versie mag 1800 kilo trekken, de achterwielaangedreven variant maximaal 750 kilo.

Volledig scherm Mercedes-Benz EQE SUV © Mercedes-Benz

Of je de auto mooi vindt, is een kwestie van smaak. De SUV staat op een 10 centimeter ingekort onderstel van de ‘gewone’ EQE, maar door de hoge opbouw lijkt het toch een veel grotere auto. Aan de gladde buitenzijde zien we wel wat veel zwart plastic, waarmee de door ons gereden witte uitvoering wel iets weg heeft van een orca, of de helm van een Storm Trooper uit Star Trek. Maar in een donkerder kleur vallen de donkergekleurde raamstijlen, wielkasten en grille aardig weg.

Vanaf 91.950 euro

De prijslijst van de EQE SUV begint bij 91.950 euro voor de achterwielaangedreven 350+. Die is goed voor 292 pk en 565 Nm. Daarmee accelereert de auto van 0-100 km/u in 6,6 seconden. De topsnelheid bedraagt 210 km/u. Op een volle accu kom je 594 kilometer ver. Dat accupakket is voor alle versies hetzelfde met een capaciteit van 90,6 kWh. Daarnaast zijn er drie versies met vierwielaandrijving, variërend qua vermogen tussen de 292 en 408 pk. De AMG EQE SUV 43 is de snelste met een vermogen van 476 pk, waarmee deze uitvoering in 4,3 seconden accelereert van 0-100 km/u. Een instapmodel met de naam EQE SUV 300+ volgt in een later stadium.