Mercedes EQV: elektrische MPV met maximaal acht zitplaatsen

De MPV, die is gebaseerd op de V-Klasse, lijkt sprekend op de Concept EQV die eerder dit jaar te zien was tijdens de Autosalon van Genève 2019. De productieversie wordt aangedreven door een 201 pk (150 kW) en 362 Nm sterke elektrische motor met energieterugwinningstechnologie, die is gemonteerd op de vooras. De topsnelheid is begrensd op 160 km/u.

Het MBUX-infotainmentsysteem met een 10-inch display biedt toegang tot verschillende functies en ondersteunt spraakbesturing. De auto is leverbaar in twee verschillende lengtes: 5,14 meter of 5,37 meter, met een wielbasis van respectievelijk een 3,20 meter of 3,43 meter. De grootste versie biedt ruimte aan maximaal negen inzittenden. Het is nog niet bekend wat de auto gaat kosten en wanneer deze in de showroom staat.