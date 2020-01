Mercedes stopt nu al met nieuwe pick-up

De Duitse autofabrikant kwam met een zakelijke mededeling: ,,Er is besloten dat we vanaf eind mei 2020 dit relatief nieuwe model niet meer zullen produceren. We zullen uiteraard voldoen aan de huidige vraag naar de X-Klasse. Ook zullen we de service en garantiedekking blijven garanderen.”

In Nederland is de pick-up nooit populair geweest, maar in Noord- en Zuid-Amerika en veel Aziatische landen is het wel een hit. De Mercedes X-Type is gebaseerd op de Nissan Navara en wordt geproduceerd in Barcelona. Mogelijk heeft het besluit om het model niet te lanceren in Noord-Amerika, de grootste markt voor pick-up trucks wereldwijd, de pick-up de das omgedaan.