Met 417 km/u over de Duitse snelweg: angstaanjagende video van Tsjechische miljardair

Sindsdien veroorzaken de beelden ophef in Duitsland. Sommige kijkers verwijten de Tsjech onverantwoord rijgedrag, maar het is de vraag of zijn actie juridische gevolgen krijgt. Er geldt immers geen snelheidslimiet op de betreffende route, al kan je in Duitsland altijd óók nog gestraft worden voor onverantwoord rijgedrag. Op een vraag van persbureau Associated Press (AP) verklaarde het Duitse ministerie van Transport dat ,,elk gedrag op de weg dat leidt of kan leiden tot een risico voor (andere) weggebruikers, wordt afgekeurd.”