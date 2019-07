‘Met cabrio in de file? Kap dicht tegen de uitlaatgassen’

Wie met zijn cabriolet in een file rijdt, kan maar beter het dak en de ramen sluiten, adviseert het Longfonds. Als er weinig wind staat, rijd je stapvoets letterlijk door de uitlaatgassen. In een gewone auto is een druk op de recirculatieknop verstandig om de viezigheid buiten te houden.

Drukke rijkswegen in Nederland kleuren dagelijks paars en rood op de kaart van luchtmeetnet.nl; de luchtkwaliteit is er ronduit slecht. Meestal verwaaien de uitlaatgassen, maar op zonnige warme dagen - cabrioweer - is dat meestal niet zo. Uitlaatgassen en vlagen fijnstof blijven dan hangen door het rustige weer en het zonlicht zorgt bovendien voor een chemische reactie waarbij giftige ozon ontstaat uit koolstofmonoxide.

,,Kap van je cabrio dicht in de file en in de spits’’, zegt directeur Michael Rutgers van het Longfonds. ,,Ik zat laatst zelf in een cabrio en in de file. Die rotzooi wil je echt niet.’’ Volgens hem komen de hoeveelheden koolmonoxide en fijnstof tijdens de spits en in de file ver boven de veilige waardes van de Wereldgezondheidsraad.

Hoe vies het precies is op de Nederlandse snelweg is gek genoeg niet bekend. Dat wordt berekend en niet gemeten. ,,Maar als je de pech hebt dat je achter een 20 jaar oude vrachtwagen staat kan het heel smerig zijn’’, zegt luchtkwaliteitonderzoeker Joost Wesseling van het RIVM. ,,Wie er ook echt last van heeft moet zeker het dak dicht doen.’’

Zonnebril

Maar het is zo lekker met je kop in de wind. Dak omlaag, zonnebril op en kronkelend over groene wegen genieten van het goede leven. Rijden in een cabriolet is voor veel mensen synoniem voor luxe. Maar dat is het niet als je op een zomerse dag in een file op de A12 bent ingesloten door vrachtauto’s, walmende bestelbusjes en auto’s die continue optrekken en afremmen. ,,Auto's zouden automatisch af moeten slaan in de file’’, zegt longarts Hans in 't Veen, al is hij niet zeker of je nu beter of slechter af bent met een open dak. ,,Je krijgt wel meer uitlaatgassen over je heen in een cabriolet, maar als het waait ook meer frisse lucht.’’

,,Ik begrijp de romantiek en emotie van de cabriorijder wel’’, zegt autojournalist Niek Schenk. ,,Maar het praktische nut is met de opkomst van de airco passé. Je ademt vieze lucht in, je wordt doof van de herrie en als het zonnig is, verbrand je levend. De verkoopcijfers van cabrio's is in zonnige landen als Spanje veel lager dan hier in het noorden.’’ Volgens de RAI Vereniging is de verkoop van cabriolets - vaak een tweede of derde auto - redelijk constant. In de eerste helft van 2019 werden er 1362 verkocht waardoor er nu ruim 240.000 in Nederland rondrijden.

Biochemische aanval

Niet alleen de cabriorijder ademt een boel rotzooi in als hij in de file staat. Auto's halen de ventilatielucht aan de voorkant van de auto, feitelijk zuig je de uitlaatgassen van de auto voor je naar binnen. Met geavanceerde filters proberen automakers de viezigheid buiten te houden. Tesla bijvoorbeeld heeft in de grootste modellen een luchtfilter zo groot als een hoedenplank gebouwd waarmee je volgens topman Elon Musk - nooit te beroerd voor een boude stelling - ‘een biochemische aanval overleeft’. Het filter houdt volgens het bedrijf 99,97 procent van de chemische stoffen, pollen, fijnstof, bacteriën en schimmels tegen. Ook andere premium automerken storten zich op complexe hepa-filters al dan niet met actief koolstof. Ze kunnen ook zelf de luchtkwaliteit meten en zetten de ventilatie op recirculatie als de lucht te vies wordt. ,,Dat zouden alle auto's moeten hebben. Waarom is dat niet zo?’’ zegt Rutgers.

Wie in de file terecht komt, kan het beste op de recirculatieknop van de ventilatie drukken, adviseert het Longfonds. Rutgers: ,,Zo zorg je dat er geen rotzooi binnenkomt.’’ Sommige auto’s voeren de binnenlucht continu door het luchtfilter waardoor die schoner wordt. Wesseling ,,Een goed filter, en de meeste moderne auto’s hebben dat, houdt veel stof weg. Je kunt het standaard filter ook laten vervangen voor een kwaliteitsfilter. Er zijn ook actieve koolstoffilters en hepa-filters voor de auto die er heel veel uitfilteren’’, zegt Wesseling.