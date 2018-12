Met deze auto wil Skoda de Golf- Focus- en Leon-rijder verleiden

De scherp gelijnde Scala is formeel de opvolger van de Rapid, maar het is ook en vooral Skoda's nieuwste wapen in de strijd om de gunst van de koper in het zogeheten Golf-segment.

In plaats van de schijnwerpers te delen met alle andere autofabrikanten tijdens de Autosalon van Genève in januari, heeft Skoda besloten om voordien een ​​speciaal evenement te organiseren in Tel Aviv zodat het alle aandacht op zich weet gericht met betrekking tot de nieuwe vijfdeurs hatchback.

De Skoda Scala ziet er goed uit vergeleken met de relatief flauw ogende Rapid die hij vervangt. Dat moest ook wel, want de Scala moet het opnemen tegen de nog altijd immens populaire Volkswagen Golf, Ford Focus, Renault Mégane en SEAT Leon, om maar te zwijgen van steeds succesvollere modellen uit Zuid-Korea zoals de Kia Ceed en de Hyundai i30.

De Skoda is 4,36 meter lang, 179 meter breed en 1,47 meter hoog en daarmee is ‘ie langer, breder en hoger dan de Rapid. Ook de wielbasis is langer en dat vertaalt zich in een ruimer interieur - niet alleen voor passagiers, maar ook door meer bagageruimte. Het volume van de kofferbak steeg van 415 liter naar 467 liter. Klap de achterbank neer en je krijgt 1.410 liter. Daarmee is Skoda naar eigen zeggen de grootste in deze klasse.

Van achter het stuur heb je uitzicht op een digitaal instrumentarium dat ze binnen de VW-groep de Virtual Cockpit noemen, plus een groot scherm in het midden van het dashboard. De sfeerverlichting is geheel volgens de laatste mode naar eigen smaak in te stellen. Het interieur oogt modern en de materialen zien er hoogwaardig uit.

De Scala is voorzien van een uitgebreide collectie aan veiligheidssystemen die tot voor kort alleen leverbaar waren op auto’s uit hogere klassen. Zo zijn Lane Assist en Front Assist standaard. Dat laatste systeem bestaat onder meer uit City Emergency Braking en Predictive Pedestrian Protection. Ook is de Scala leverbaar met de van Audi bekende dynamische richtingaanwijzers.

De naam Scala in Latijns en betekent 'trap’of 'ladder’ om te benadrukken dat het hier een grote verbetering betreft ten opzichte van de Rapid. Bij de Scala staat alleen de naam van de auto op de achterzijde en niet het logo, dit om te proberen de auto wat meer cachet te geven in bepaalde markten.

Ook zit de auto vol Simply Clever-oplossingen. Zo is hij het eerste model in zijn klasse met een optionele elektrisch bedienbare kofferklep. Verder is de SCALA uitgerust met een ijskrabber in de tankklep, veiligheidshesjes in alle portieren, een paraplu in de bestuurdersdeur, flessenhouders voor- en achterin, klaptafeltjes achterop de voorstoelen en USB-aansluitingen voor en achter.

