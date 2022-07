Met deze slimme sleuteltruc koelt je hete auto sneller af

Calandbrug gaat dit jaar niet meer open voor wegverkeer: ‘We zijn woedend, dit kan toch niet’

De al weken defecte Calandbrug gaat dit jaar niet meer open voor het wegverkeer. In Rozenburg zijn ze woedend over het nieuwe, maandenlange uitstel van de belangrijke verbinding in de Rotterdamse haven. ,,De minister moet ingrijpen.’’

12 juli