Met dit barrel dat zijn leerlingen opknappen gaat Mathieu de ‘gekste roadtrip ter wereld’ afleggen

De Carbage Run wordt de gekste en grootste road trip van de wereld genoemd. Deelnemers leggen in een auto, die maximaal 500 euro kost, in vijf dagen tijd een lange traject af en voeren onderweg ludieke opdrachten uit. Komende zomer is de start in Oostenrijk en voert de route door Slovenië, Servië, Montenegro, Kroatië en Bosnië en weer terug naar Oostenrijk. Slapen gebeurt in tenten.