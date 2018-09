Met GTL is mijn diesel veel schoner

Mijn oude diesel produceerde heel veel roet en kwam nog maar met moeite door de APK. Sinds vorig jaar tank ik bijna uitsluitend GTL. Het resultaat is verbluffend. Er is nauwelijks meer sprake van roetvorming en de auto kwam met gemak door de APK. Het enige probleem is nog de beperkte verkrijgbaarheid van GTL. Enige publiciteit zou dit wellicht kunnen veranderen.

Bij deze. GTL is een dieselbrandstof die (synthetisch) op basis van aardgas wordt gemaakt (GTL staat voor gas-to-liquid). Zonder aanpassing is het in elke dieselmotor te gebruiken. GTL leidt tot een lagere uitstoot van stikstof, fijnstof en roet en is dus beter voor het milieu dan gewone diesel. Het is kleurloos, bijna reukloos, vrijwel zwavel- en aromatenvrij en biologisch afbreekbaar. Helaas is GTL duurder dan gewone diesel en - inderdaad - weinig tankstations hebben het.