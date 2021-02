Milieuvervuiling door autobanden in 2050 opgelost, zegt Michelin

Autofabrikanten maken al steeds vaker gebruik van ecologisch verantwoorde materialen, zoals kurk of kunststoffen van gerecyclede petflessen. Maar bandenfabrikant Michelin kondigt nu aan vanaf 2050 alleen nog maar volledig duurzame banden te produceren. Alle autobanden zijn dan gemaakt van volledig hernieuwbare, gerecyclede of uit de natuur afkomstige materialen.

Het wordt nog een hele klus om dit te realiseren, want autobanden zijn behalve uit rubber ook opgebouwd uit metaal, vezels, weekmakers en andere materialen die de structuur van de band zowel soepel als stevig moeten maken. Denk aan carbon black (zwartsel) en silica (siliciumdioxide). Toch was vorig jaar bij Michelin al zo’n 28 procent van de materialen die het in de banden gebruikt ‘duurzaam’.

Bij de ambitieuze toekomstplannen gaat Michelin onder meer samenwerkingen aan met start-ups als Axens, IFP Energies Nouvelles, Pyrowave en Carbios. En het bedrijf opent over twee jaar in samenwerking met het Zweedse Enviro in Chili een fabriek waar banden gerecycled kunnen worden. Daarbij gaat het voorlopig uitsluitend om banden die gebruikt worden in voertuigen en machines voor het grondverzet, zoals graafmachines. Die banden zijn veel groter en massiever, dus loont het nog meer om die te recyclen.

Michelin presenteerde in 2017 het concept van een toekomstige autoband met de naam Vision. Die band is gelardeerd met sensoren die onder meer zijn conditie in de gaten houden. Hij heeft ook een speciale structuur waardoor er geen lucht in gepompt hoeft te worden en hij dus nooit meer lek kan raken. Middels een 3D-printer kun je het profiel van deze Vision-band in de toekomst naar wens wijzigen, beloofde Michelin. Dezelfde band verander je hiermee in een handomdraai van een zomerband in een winterband.

