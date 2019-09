Miljardair geeft 750 miljoen uit om Land Rover Defender nieuw leven in te blazen

Dat meldt persbureau Bloomberg. Sir Jim Ratcliffe is eigenaar van een van de grootste chemiebedrijven ter wereld en tevens een van de rijkste inwoners van Groot-Brittannië. In eerste instantie wilde de autoliefhebber de productie van de Land Rover Defender doorstarten, maar gesprekken met Jaguar Land Rover liepen op niets uit. Hij besloot daarom een geheel nieuwe Defender te gaan maken.



Het wordt een auto die moet teruggrijpen naar de oerversie van de Defender: een pragmatisch voertuig dat bedoeld is voor jagers, boeren en avonturiers met eenvoudige techniek die onverwoestbaar is en gemakkelijk te repareren. De naam Grenadier is gekozen na een stemming op internet en refereert aan een pub waar het idee voor de auto werd geboren. De benzine- en dieselmotoren zijn afkomstig van BMW.



De wagens zullen worden gemaakt in Bridgend in Wales. Daar worden nu nog Fords gemaakt, maar daar komt volgend jaar een eind aan in het kader van de Europese bezuinigingen bij Ford. De nieuwe fabriek denkt voorlopig werk te bieden aan 200 van de 1700 huidige Ford-werknemers, maar hoopt dat al snel op te voeren naar 500. Over twee jaar moeten de eerste exemplaren van de band rollen voor prijzen die beginnen bij 35.000 pond (39.500 euro).