Minder occasions geïmporteerd

2020 is hard op weg een recordjaar te worden voor de occasionverkoop, maar dat is niet te danken aan de import van gebruikte auto’s. Tot en met november werden 194.932 occasions naar ons land gehaald, 7,2 procent minder dan dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Bovag zijn het vooral de coronamaatregelen die de eerste helft van het jaar de toestroom afknepen, met in april zelfs bijna 90 procent minder. In maart waren de keuringsstations van de RDW enkele weken dicht, zodat ook de levering van importoccasions stil kwam te vallen. Die maand eindigde dan ook met -55 procent, mei deed het bijna 60 procent minder dan dezelfde maand in 2019. Inmiddels is het overigens wel weer aardig aangetrokken, met een plus van 8 procent vorige maand.