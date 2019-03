Mini Electric wordt geen kampioen reikwijdte

Tussen de onthulling van de Tesla Model 3 en de uitlevering van de eerste exemplaren verstreek ruim twee jaar. Ook Honda laat ons lang wachten op de sterk op de oer-Civic gelijkende elektrische ‘E’. En Porsche kan er ook wat van: al in 2015 werd de Mission E gepresenteerd, maar het productiemodel – de Taycan – gaat pas eind dit jaar in productie.

Spanning

Kampioen ‘spanning opbouwen’ is echter Mini. Al in 2008 werd een kleine serie elektrische driedeurs Mini’s E gebouwd, in de eerste plaats bedacht om veel nuttige informatie te verzamelen over het gebruik van elektrische auto’s. Een geslaagde test, want uit de elektrische proefballon werd in 2013 uiteindelijk de BMW i3 geboren. Bij Mini hulde iedereen zich vervolgens in stilzwijgen als er vragen werden gesteld over een mogelijk vervolg op het elektrische model, maar dan eentje voor consumenten.

Vanaf 2020

Maar inmiddels wordt bij Mini ook hardop gesproken over volledig elektrische modellen. Sinds in september 2017 het doek werd getrokken van de Electric Concept, is Mini niet te beroerd om regelmatig in de openbaarheid te treden met prototypes, ter camouflage wild bestickerd met allemaal gele stekkertjes, het logo dat we kennen van de plug-in hybrideversie van de Mini Countryman. Inmiddels kan op de website van Mini zelfs al worden ingetekend op de Electric. Maar voordat de eerste exemplaren aan hun eerste eigenaar worden overhandigd, is het inmiddels toch al 2020 – twaalf jaar na de ingebruikname van de eerste elektrische Mini.

Uiterlijk

De autopers mocht onlangs kennismaken met de Mini Electric. Uiteraard nog niet met de definitieve versie – waarmee nog steeds uitvoerig wordt getest – maar met een gecamoufleerd prototype. Wie de Mini Electric Concept voor ogen heeft, moet voor het productiemodel alle kleurige details even wegdenken en standaard koplampen in het geheel proberen te zien. Jawel, de grille wordt vervangen door een gestroomlijnd masker à la Electric Concept, waarmee de elektrische Mini zich straks zichtbaar voor iedereen onderscheidt van de versies met benzine- en dieselmotor. Verder zijn de uiterlijke veranderingen zeer beperkt. Een setje aerodynamische wielen zal uiteraard niet ontbreken. Wat er aan boord allemaal anders zal zijn, is nog in nevelen gehuld, want bij het prototype is het interieur vakkundig voorzien van zwarte doeken over de componenten die de autopers nog even niet mag zien. Al helpt de sterke wind op de testdag ons een glimp op te vangen van het ovalen tft-scherm voor de bestuurder en de knop in de middenconsole waarmee de regeneratie van remenergie – de remmende werking bij het lossen van het rechterpedaal – in twee niveaus kan worden ingesteld.

Niet inleveren op ruimte

Over de techniek mogen de woordvoerders van Mini nog niets uit de doeken doen, al ligt het voor de hand dat de Mini Electric in grote lijnen overeenkomt met de BMW i3. Mini is immers onderdeel van BMW. Al zijn de elektromotor en de controle-unit nu voorin geplaatst en worden de voorwielen aangedreven. Overigens hoefde er aan de carrosserie van de driedeurs Mini nauwelijks iets veranderd te worden om dat voor elkaar te krijgen: de elektromotor is gevat in een kooi, die bevestigd kan worden op de oorspronkelijke montagepunten van de motorsteunen. Wel diende er op sommige plaatsen verstevigingen in de carrosserie te worden doorgevoerd, en werd de rijhoogte aangepast om voldoende ruimte te scheppen voor het accupakket. Dat zit deels tussen de elektromotor en het schutbord van de auto, maar ook onder de achterbank is nog een reeks batterijcellen geplaatst. Zónder in te leveren op de ruimte, wordt benadrukt, aangezien de zitting van de achterbank een aangepaste dikte heeft. De kofferbak van de Mini Electric heeft met de achterbank in stelling precies hetzelfde volume als die van een Cooper S met benzinemotor.

Speels

Uitgaande van de technische specificaties van de BMW i3s, kunnen toekomstige kopers van de Mini Electric rekenen op een motorvermogen van 184 pk. Rekening houdend met iets meer gewicht accelereert de auto in iets minder dan 7,5 seconden naar een snelheid van 100 km/uur. Vlot genoeg, zo leert de praktijk, zoals we ook kunnen constateren dat de Mini Electric net zo speels rijdt als de hierboven genoemde Cooper S.

Doordat de elektromotor zijn koppel van 270 Nm direct paraat heeft, is enige elektronische beteugeling noodzakelijk om het koppel zonder tractieverlies op de voorwielen los te laten. Eenmaal op snelheid volgt de Mini enthousiast de commando’s van de bestuurder op, met een lichte neiging tot onderstuur, waarbij de auto rustig over zijn voorwielen naar de buitenkant van de bocht glijdt. In een snel genomen krappe bocht voel je bij gas loslaten dat de achterkant een klein stapje opzij zet. Probeer je gezicht dan maar eens in de plooi te houden.

80 procent in 40 minuten

Belangrijk bij een elektrische auto is natuurlijk het bereik: hoe ver kom je met een volledige acculading? Welnu: Mini houdt het op een kilometer of 250, maximaal. Daarmee zet de Mini Electric geen nieuwe maatstaven. Sterker nog: terwijl aanbieders van andere elektrische auto’s het voor elkaar boksen om steeds meer kilometers uit hun accupakketten te persen, valt de reikwijdte van de Mini Electric eerlijk gezegd een beetje tegen. Maar Mini weerlegt dat door te zeggen, dat je de auto niet moet rijden als een voertuig met benzine- of dieselmotor, waarbij je de tank pas vult als die leeg is. Een elektrische auto kun je beter aan de laadpaal leggen zodra de gelegenheid zich voordoet, ongeacht de resterende hoeveelheid stroom op dat moment. De Mini Electric blijft desondanks vooral geschikt voor gebruik in stedelijk gebied. Wie grotere afstanden met de auto wil afleggen, zal tijd moeten inplannen voor regelmatige laadpauzes. Het kost 40 minuten om de accu’s weer voor 80 procent op te laden. Maar hoe de Electric-vork definitief in de Mini-steel zit, weten we pas wanneer de uiteindelijke specificaties van de auto worden vrijgegeven. Zoals dat zo vaak gaat met de komst van een nieuwe elektrische auto: nog even geduld, a.u.b.

Volledig scherm © Mini

Volledig scherm © Mini