Mistig en glad: overal ongelukken vanochtend; kans op herhaling groot

updateIn Overijssel, Gelderland en Flevoland heeft het verkeer vanmorgen veel hinder ondervonden van mist en gladheid. Op meerdere plaatsen zijn ongelukken gebeurd. In Lelystad verleende het medisch team van de traumahelikopter assistentie bij de hulp aan een fietsster die vermoedelijk door gladheid hard onderuit was gegaan. De A6 tussen Lelystad en Muiden werd afgesloten vanwege ijzel, maar is tegen elf uur weer vrijgegeven.

In Holten kwam een vrouw met haar mountainbike ten val op een spekglad weggedeelte waarbij ze vermoedelijk haar heup brak. Een andere mountainbiker raakte eveneens gewond bij Holten. Hulpdiensten rukten in Marknesse massaal uit voor een melding van een auto die op zijn kant in de sloot was beland. Op de N377 - Hasselterweg bij Rouveen crashte een automobilist. Zelf kwam hij met de schrik vrij, maar zijn auto raakte zwaar beschadigd.

Tekst loopt door onder foto

Volledig scherm Een bergingsbedrijf takelt een van de weg geraakte auto van zijn plek nadat het mis ging op de N377 - Hasselterweg in de buurt van Rouveen vanochtend. © NewsUnited/Yorben de Lange

Ongevallen op A28 en A50

Tussen Zwolle en Staphorst op de A28 gebeurden ongelukken, net als op de A50. Ook in Friesland gleden auto’s alle kanten op. Het KNMI kondigde aanvankelijk alleen voor Friesland code oranje af, maar breidde die waarschuwing vroeg in de ochtend uit tot veel meer provincies, waar onder Overijssel, Gelderland en Flevoland. In de noordelijke helft van het land was het spekglad, in het zuiden regeerde dichte mist.

Gelderland nog geel

Inmiddels is code oranje overal opgeheven. In de zuidelijke provincies, inclusief Gelderland, geldt nog wel code geel. Dat betekent dat weggebruikers in die gebieden rekening moeten houden met plaatselijke gladheid.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nog steeds kans op gladheid

Wie vanavond, vannacht of in de vroege zondagochtend de weg op gaat moet opnieuw rekening houden met gladheid. Het KNMI verwacht voor vanavond en komende nacht weer brede opklaringen, waarin de temperatuur kan dalen tot twee graden onder nul. Op klomphoogte wordt het dan nog enkele graden kouder. In het noorden en oosten kan hier en daar een lichte bui vallen, waardoor plaatselijke gladheid op de loer ligt. Vooral in het zuiden en zuidoosten kan weer mist ontstaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wit landschap?

Het is niet uitgesloten dat de combinatie van mist en temperaturen ruim onder nul lokaal voor een wit landschap zorgen als gevolg van rijp, aldus de meteorologen. Kleine onderkoelde waterdruppeltjes bevriezen gelijk wanneer ze in contact komen met een object, zoals een tak van een boom. Wanneer dat vaak genoeg gebeurt, ontstaan kleine ijsnaaldjes die voor een wit laagje zorgen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm De waarschuwing van politie Zwolle op Instagram © Politie Oost-Nederland

Volledig scherm Bevriezing van natte weggedeelten maakt het glad op de Nederlandse wegen. © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.