Mobiele flitspalen in heel Nederland, OM koopt er vijftig na succesvolle proef

De verplaatsbare flitspalen zijn een nieuw middel om de maximumsnelheid te handhaven, naast de vaste flitspalen en mobiele radarcontroles. Ze blijven enkele weken tot maanden op één locatie staan en verhuizen daarna weer voor een periode naar een andere locatie.

Uit een proef blijk dat op locaties waar de verplaatsbare flitspalen stonden, veel minder snelheidsovertredingen werden geregistreerd dan ervoor. De palen zijn getest op provinciale wegen in Noord-Brabant, in de bebouwde kom van Tilburg, Rotterdam en Breda en bij wegwerkzaamheden op de N7 in Groningen en de A76 bij Nuth.

Boete omzeilen

Het OM ziet veel voordelen in de mobiele flitspalen. Vaste flitspalen staan een aantal jaren op dezelfde plaats, waardoor hardrijders niet meer verrast zijn en een boete kunnen omzeilen. En waar een mobiele radar slechts een paar uur op één plek wordt ingezet, controleren mobiele palen 24 uur per dag de snelheid.

Bovendien kunnen ze flexibel worden ingezet bij tijdelijke situaties die gevaar opleveren, zoals wegwerkzaamheden en drukke boulevards.

Een mobiele flitspaal zoals die op meerdere plekken in het land kan komen te staan. © OM

Een nadeel is wel dat deze flitspalen relatief duur zijn. Ook worden ze geplaatst op een zwaar object of aanhanger. Dan kan zorgen voor onveilige situaties in de middenberm.

Nul verkeersdoden

Toch ziet justitie de mobiele flitspalen als een belangrijk middel om het aantal verkeersdoden in 2030 terug te brengen tot nul, zoals is vastgelegd in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. ,,Door een flitspaal regelmatig te verplaatsen kan op meerdere locaties de verkeersveiligheid verbeterd worden”, aldus het OM. ,,Bestuurders worden zich meer bewust van hun snelheid en passen hun verkeersgedrag aan.”

Het OM schaft nu vijftig mobiele flitspalen aan. Dat zullen er later meer worden. Dit jaar worden de eerste twaalf ingezet. De anderen worden volgend jaar op een locatie geplaatst.

Daarnaast worden de huidige vaste flitspalen vervangen. Naar verwachting worden de eerste nieuwe flitspalen eind van dit jaar in gebruik genomen.

