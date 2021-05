‘Moet bij de apk de bermverlichting van mijn auto werken?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘U spreekt over bermlampen, maar de regelgeving kent alleen bocht- of hoeklichten. Volgens de RDW zijn ze niet verplicht en als ze niet werken is dat in principe geen probleem voor de apk. Wel moeten er óf geen óf twee werkenden op de auto zitten. Als dus één lamp kapot is, moet de andere ook uitgeschakeld worden. Dat kan door de lampjes te demonteren. Mocht er sprake zijn van kapot lampglas, dan moeten eventuele scherpe delen wel voor de apk deugdelijk zijn afgeschermd. Dit om risico’s op letsel bij andere weggebruikers te voorkomen.’