‘Moet je voor alle motorfietsen in één parkeervak apart betalen?’

Autoredacteur Niek Schenk: ,,Ja, u mag uw motorfiets neerzetten in een parkeervak waar normaliter auto’s geparkeerd staan. Als daar betaald parkeren geldt, moet er ook voor de motor worden betaald. En zet je er twee of meer neer, dan moet voor elke motor apart worden betaald. Parkeergeld is in Nederland een soort van belasting en je betaalt per voertuig, niet per vak. In de praktijk kan het beleid per gemeente en per handhaver wel enigszins verschillen.”