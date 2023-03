Moet verlichting verplicht worden voor voetgangers?

Omzet autobran­che flink hoger in 2022 door prijsstij­gin­gen

De omzet van de auto- en motorbranche in Nederland is in 2022 flink gestegen en zette daarmee het herstel na de coronacrisis voort. De toename van de omzet werd volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vooral veroorzaakt door prijsstijgingen. Nieuwe personenauto’s, occasions en ook onderdelen stegen gedurende het jaar in prijs.