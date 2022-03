‘Mogen landbouwvoertuigen wel zo breed zijn?’

Hij schrijft: ‘Wij wonen aan een smalle laan met wederzijds oude, dikke eiken. Dagelijks rijdt daar landbouwverkeer. Deze week is het mij tweemaal overkomen dat er een trekker aankwam met banden die half zo breed waren als mijn auto, en daarachter zo’n enorme machine waarmee gier in de grond wordt geïnjecteerd. Geen van beide had een kenteken en één kwam mij tegemoet. Dat kon ik alleen maar oplossen door in de berm op het gras tussen twee eiken te kruipen. De breedte van die giermachine leek mij de 2,50 meter te overschrijden. Mag dat? En geldt voor deze voertuigen de wegenbelasting niet? Hun gewicht doet het wegdek meer slijten en de wegranden afkalven, in vergelijking met personenauto’s.’