‘Mogen vrachtwagens op twee rijstroken voorsorteren?’

Autoredacteur Niek Schenk: ,,In principe dient ook een vrachtauto de voorsorteerstrook te volgen. Maar in het verkeer geldt ook dat je soms moet anticiperen op de betreffende situatie en de omstandigheden van dat moment. Een handhaver zal de chauffeur hier niet gauw op aanspreken als overduidelijk is dat hij binnen de strook schade aan een verkeerslicht of lantaarnpaal riskeert, of andere weggebruikers in de knel dreigen te komen als zo’n gevaarte door een krappe bocht rijdt. Alleen al vanwege de veiligheid zit er soms niks anders op.”