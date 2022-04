Monsterlijk uitzwaaimodel: rijden met de laatste Lamborghini met puur atmosferische V12

AutotestLamborghini viert het afscheid van de laatste atmosferische V12 met de muisgrijze Aventador Ultimae: een 780 pk sterke sportwagen die vrij lastig op de weg te houden is, zoals onlangs bleek toen een exemplaar crashte in de buurt van Zwolle.

De Avantador Ultimae is het ultieme uitzwaaimodel van de archetypische moderne Lambo. Het is namelijk de laatste pure V12-uitvoering. Om te kunnen voldoen aan steeds strenger wordende uitstoot-eisen is Lamborghini binnenkort genoopt om een hybride component aan de V12 toe te voegen. En dus is dit de laatste pure twaalfcilinder: bruut, breed, rauw, ruw en atmosferisch. Kortom: precies zoals liefhebbers van het merk ze het liefst zien.

Zeebodem

De Ultimae wordt gebouwd in een oplage van 350 coupés en 250 roadsters en die zijn allemaal al verkocht ondanks een prijs van dik 350.000 euro voor belastingen. En toch zijn er in totaal 615 exemplaren gemaakt. Lamborghini heeft de lopende band namelijk bij hoge uitzondering opnieuw aangezet omdat maar liefst 15 exemplaren zich aan boord bevonden van de ‘Felicity Ace’: het vrachtschip dat na een felle brand drie kilometer onder de zeespiegel belandde.

Volledig scherm Lamborghini Aventador Ultimae LP 560-4 © Lamborghini

De Avantador heeft het futuristische van een ruimteschip, maar is in feite een dinosaurus op wielen. Het ontwerp van de auto is elf jaar oud en ondanks een tussentijdse facelift, beginnen de jaren nu toch echt te tellen. Dat merk je vooral aan de versnellingsbak. Dat is een zogeheten gerobotiseerde handbak. Die schakelt in de automatische stand over door even de brandstoftoevoer licht te onderbreken en omdat jij als bestuurder niet weet wanneer dit gebeurt, zit je soms ongewild te knikkebollen.

Golf met PDK schakelt veel sneller

Ook bij handmatig schakelen via de flippers aan het stuur voel je de vertraging - iets wat voor bestuurders van moderne auto’s door alle pdk-bakken en andere transmissies met dubbele koppeling best hinderlijk kan overkomen. Het is eigenlijk van begin af aan het belangrijkste kritiekpunt geweest met betrekking tot de Aventador en toch hebben ze het gewoon maar zo gelaten. In de stand Corsa (circuit) heb je er het minste last van omdat de auto daarmee het snelste schakelt, maar alsnog schakelt de eerste de beste Golf met PDK vele malen sneller.

Volledig scherm Lamborghini Aventador Ultimae LP 560-4 © Lamborghini

Onder slagbomen doorrijden

Instappen is een hele ervaring: de Aventador is zo laag dat je veel geld kunt besparen door onder slagbomen door te rijden in parkeergarages, maar dat heeft als keerzijde dat je je als een soort limbodanser onder het dak naar binnen moet wringen. Uitstappen dient bij voorkeur niet te gebeuren voor een vol terras, want ongeacht je postuur of leeftijd ziet het er best een beetje knullig uit. En dus kun je maar het beste gewoon zo lang mogelijk blijven zitten: iets wat wij ook doen tijdens onze testdag in de bergen rondom Bologna.

Volledig scherm Lamborghini Aventador Ultimae LP 560-4 © Lamborghini

De enorme lepels van de automaatbak zijn gemonteerd aan de stuurkolom gelukkig en niet - zoals bij Ferrari - aan het stuur zelf, waardoor je op een rotonde na een paar keer hoepelen geen idee meer hebt of je op of neer schakelt. Ook bevindt de richtingaanwijzer zich gewoon aan de zijkant van het stuur en niet op het stuur - nog zo’n onhebbelijkheid van het merk met het steigerende paard.

V12 is weinig verfijnd

In tegenstelling tot datzelfde merk doet Lamborghini bij de Aventador weinig aan verfijning: deze auto is loeizwaar en dat merk je in de bochten. Ook is ‘ie groot en breed en de V12 doet zijn werk net zo verfijnd als een stoommachine. Grommend en grauwend komt ‘ie op toeren en slingert het chassis waar ‘ie aan zit vastgeklonken naar de volgende bocht als Thor zijn hamer richting aambeeld. De banden piepen, de motor schreeuwt en de feedback van wat er onder je gebeurt is niet echt optimaal, maar wat een sensaties!

Volledig scherm Lamborghini Aventador Ultimae LP 560-4 © Lamborghini

Aan de buitenzijde is Lamborghini zich niet te buiten gegaan qua toevoegen van extravagante spoilers, foute stickers of luchthappers in het dak en daardoor komt de carrosserie extra mooi uit. Binnenin is het eveneens typisch Lamborghini. Het enige wat storend kan werken zijn de multimediaknoppen van de Audi A4 uit het begin van deze eeuw, waardoor het dashboard er wel ietwat gedateerd uitziet. Maar als je rijdt heb je geen tijd om naar je dashboard te kijken, want je hebt al je zintuigen nodig om te bepalen waar de auto nu weer heen wil wanneer je het gaspedaal vloert.

780 pk en 720 Newtonmeter

Dat komt vooral door de onbehouwen voorwaartse drang van de motor, die voor deze bijzondere gelegenheid nog één keer tot het uiterste gepusht is. De basis bestaat uit de 6,5 liter motor van de Aventador SVJ en daar is nog eens tien pk extra uit geperst, waardoor het totaal op 780 pk komt. Het enige geluk dat je als onervaren bestuurder hebt, is dat de aandrijfkrachten naar alle vier de wielen worden gestuurd. Ook vierwielbesturing en de nodige elektronische beschermengelen staan paraat om de auto op de weg te houden. Dat dit desondanks moeilijk is, bewees onlangs nog een autopoetser uit Brabant, die onderweg naar een evenement in Assen crashte met zijn Aventador op de A28 bij Zwolle.

Volledig scherm Lamborghini Aventador Ultimae LP 560-4 © Lamborghini

De Ultimae is tevens voorzien van opgewaardeerde keramische remmen en een magnetisch gestuurde ophanging met horizontaal gemonteerde dempers. De in ingetogen grijs uitgevoerde Aventador Ultimae LP 780-4, zoals hij officieel heet, is door het gebruik van lichtere materialen voor motor en uitlaatsysteem 25 kilo lichter dan de Aventador S, waarmee hij de rest van z’n techniek deelt. Al met al weegt de Aventador alsnog bijna 1700 kilo. Mede dankzij het koppel van 720 Newtonmeter zijn de prestaties indrukwekkend: de coupéversie accelereert in 2,8 seconden naar de 100 km/u. De Roadster, die met 1.600 kg afgerond 50 kilogram meer weegt dan de gesloten versie, heeft voor de sprint 0,1 tel extra nodig.

Volledig scherm Lamborghini Aventador Ultimae LP 560-4 © Lamborghini

Verzameling

Een praktische auto is deze Aventador niet en door de trage bak voelt het model aardig gedateerd. Het zicht naar achteren is matig, de auto is te breed om in de stad mee te rijden en bagage meenemen voor een weekje weg hoef je niet te proberen. Maar de auto prikkelt wel al je zintuigen en is alleen al daardoor een ware attractie om mee te rijden. Ook kan de auto door zijn relatief grote bodemspeling goed overweg met verkeersdrempels. Maar goed, het maakt niet uit wat we schrijven, want alle 600 auto's zijn al verkocht, waarna ze rechtstreeks in een verzameling verdwijnen. Er zijn 15 exemplaren die niet in een collectie zijn beland, maar hun lot is niet veel beter.

